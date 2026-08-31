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押寶人類創造力 樂高積木拒用AI設計 上半年獲利創高

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圖為德國波昂一家玩具店內擺放著樂高積木。(路透)
圖為德國波昂一家玩具店內擺放著樂高積木。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

樂高表明不會把產品設計交給AI，仍由人類設計師主導，但會在行政與制式任務導入AI；同時靠新產品推動，上半年營收與獲利雙創新高。

以積木玩具聞名的樂高公司（Lego）表示，排除把積木產品設計交給人工智慧（AI）代勞，而是押寶人類的創造力將協助公司維繫破紀錄的營收成長，並持續擴大市占率。

在AI技術迅速入侵創意工作領域之際，樂高明確表明立場，將對自家採用AI的程度設限。該公司從廣告行銷、企業形象到影響與產品概念，一切都倚重員工的創意。不過，執行長克里斯蒂安森（Niels B. Christiansen）表示，樂高在其他方面仍會擁抱AI，特別是企業行政工作和制式任務。

克里斯蒂安森說：「產品絕不會全靠AI製造，創意工作永遠會由設計師操刀。」

但AI仍會在創意過程的周邊任務扮演某種角色。克里斯蒂安森指出，樂高積木使用手冊的製作，有些標準化任務可交給AI工具處理，如同多年來設計師採用其他輔助技術一般。他說，目標是提高設計師的生產力，並釋出更多時間投入創意工作。

人類主導的做法至今仍發揮效益。樂高25日公布，2026上半年營收和獲利雙雙創新高紀錄，總營收躍增21%至419億丹麥克朗（65億美元），是競爭對手孩之寶和美泰兒的三倍多。淨利成長逾三成至86億克朗。

克里斯蒂安森表示，即使戰爭、貿易衝突和經濟展望不明，削弱消費者購買力，但樂高在幾乎所有國家的市占率都擴增，仰仗的是推出新產品，包括以世界盃足球賽、F1賽車和寶可夢為主題的玩具。樂高上半年共推出332組新產品。

樂高聘請的軟體工程師人數，也增至原先的三倍，以利推出「智慧型積木」，讓產品更數位化並加強互動功能。

他說，美、亞和歐市場「上半年表現非常強」，「不只是單一國家，而是跨越眾多市場很普遍的現象」。

中國大陸市場是例外，消費者仍謹慎，未見到其他市場在近幾年買氣疲弱後的復甦步調，但樂高仍將持續展店與投資。

一名顧客在美國紐約市第五大道樂高商店購物。(路透)
一名顧客在美國紐約市第五大道樂高商店購物。(路透)

精華 FAQ

  • 樂高認為創意工作應由設計師親自操刀，AI只能作為輔助工具。公司押寶人類創造力，避免產品概念、廣告與品牌形象過度依賴機器生成。

  • 樂高會在企業行政、制式任務，以及積木使用手冊等標準化流程中使用AI。目的不是取代設計師，而是提升效率，讓員工把更多時間投入創意發想。

  • 樂高靠持續推出新產品與拓展市占率帶動成長，上半年營收增21%至419億丹麥克朗，淨利也成長逾3成至86億克朗，表現優於競爭對手。

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