澳洲音樂榜拒AI生成詞曲亂入 規定人類創作
澳洲唱片業協會宣布，完全由AI生成的歌曲不得進入澳洲熱門音樂排行榜，僅在AI作輔助時才可上榜，以維護音樂創作的人類本質。
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澳洲唱片業協會宣布，完全由AI生成的歌曲不得進入澳洲熱門音樂排行榜，僅在AI作輔助時才可上榜，以維護音樂創作的人類本質。
澳洲唱片業協會（ARIA）日前表示，為保護「藝術創作的人類本質」，自28日起，完全由人工智慧（AI）創作的音樂將被排除在澳洲熱門音樂排行榜之外。
法新社報導，ARIA表示，根據新規，音樂作品必須「主要由人類創作」才能登上排行榜，「完全由AI生成的歌曲將不具有進入ARIA排行榜的資格」。
ARIA指出，其排行榜將排除使用AI「生成全部或主要創意元素」的歌曲，不過，「若生成式AI僅在錄音過程中作為輔助工具，作品仍有上榜的資格」。
ARIA推出這項新規之際，音樂產業對於AI生成音樂大量湧入市場的擔憂正日益加劇。
今年7月，一首翻唱瑪丹娜（Madonna）經典歌曲Like a Prayer的作品在澳洲排行榜衝上冠軍，隨後被發現其人聲與鼓聲皆由AI生成，引發外界關注。
串流音樂巨擘Spotify宣布將推出新的AI Persona標籤，清楚標示內容創作者是由AI生成，而非真實人物。
音樂平台Apple Music主管今年告訴「告示牌」（Billboard），該平台新上傳的音樂中，超過1/3完全由AI創作。
此外，多個主要音樂產業組織也公布一套針對生成式AI創作內容的標示系統，希望能被廣泛採用。
ARIA執行長赫德（Annabelle Herd）說：「這些改變反映我們希望保持活力，在這個至少可以說是快速發展的領域中，推廣藝術創作的人類本質。」
她說：「ARIA排行榜始終會是透明衡量澳洲人消費哪些音樂的指標，如果排行榜獎勵未經授權的AI產出，將會削弱我們所代表的錄製音樂產業賴以存在的根本。」
ARIA新規明確排除完全由AI生成的歌曲，若作品使用AI生成全部或主要創意元素，也不具備進入排行榜資格，核心目的是避免榜單被純AI作品占據。 如果生成式AI只是在錄音或製作過程中扮演輔助工具，而歌曲本身仍主要由人類創作，ARIA表示這類作品仍保有上榜資格，不會一概排除。 ARIA指出，音樂產業對AI生成音樂大量湧入市場的擔憂持續升高，若讓未經授權的AI產出獲獎勵，恐削弱錄製音樂產業賴以存在的人類創作基礎。
精華 FAQ
ARIA新規明確排除完全由AI生成的歌曲，若作品使用AI生成全部或主要創意元素，也不具備進入排行榜資格，核心目的是避免榜單被純AI作品占據。
如果生成式AI只是在錄音或製作過程中扮演輔助工具，而歌曲本身仍主要由人類創作，ARIA表示這類作品仍保有上榜資格，不會一概排除。
ARIA指出，音樂產業對AI生成音樂大量湧入市場的擔憂持續升高，若讓未經授權的AI產出獲獎勵，恐削弱錄製音樂產業賴以存在的人類創作基礎。
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