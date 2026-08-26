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全球最愛開冷氣城市排行 東京每天吹14小時12分奪冠、第二名落在美國

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夏天最炎熱時期，東京民眾家中每日平均使用冷氣14小時12分。示意圖。(路透)
夏天最炎熱時期，東京民眾家中每日平均使用冷氣14小時12分。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

大金工業調查全球12個城市發現，東京在最炎熱時期的冷氣使用時間最長，且近年氣溫上升明顯，長時間吹冷氣已成當地常態。

日本空調大廠大金工業（Daikin）調查全球12個城市的冷氣使用狀況發現，在最炎熱時期，東京民眾家中每日平均使用冷氣14小時12分，居12個城市之首。

日本「讀賣新聞」報導，大金工業這項調查於今年5月至6月透過網路進行，對象為各城市家中有冷氣的20多歲至60多歲民眾，共計1200人。

排名第2的是美國休士頓，14小時2分；其次為阿拉伯聯合大公國的杜拜，12小時56分；中國上海則以11小時56分排名第4。12個城市的整體平均使用時間則為10小時10分。

相較於5年前，這次回答「天氣變熱了」的受訪者比例，東京高達94%，僅次於曼谷的97%。12個城市的平均比例則為86.5%。

東京6月至8月的平均最高氣溫，2023年至2025年間為31.9度，比2018年至2020年間上升2.3度，幅度為12個城市中最大。

在東京，有約3成的受訪者表示冷氣幾乎全天運轉，大金工業對此分析指出：「由於東京夏季氣溫持續升高，長時間使用冷氣已逐漸成為普遍現象。」

冷氣 杜拜 休士頓

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