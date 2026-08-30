伊朗年輕人「最後奢侈」沒了 政府勒令數十家咖啡館停業

伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受打壓；一名男子曾在德黑蘭市中心咖啡館喝咖啡。（美聯社）

戰火未歇、物價飛漲，伊朗 年輕人負擔得起的「奢侈」消費愈來愈少，但他們緊緊抓最後一項娛樂：與朋友窩進咖啡館，感受片刻放鬆。

紐約時報 報導，從首都德黑蘭到其他城市，咖啡館擠滿人潮，甚至外溢人行道上。年輕男女同桌聊天，有些女性不戴頭巾，甚至還有人偷偷喝酒。在伊朗，女性不戴頭巾以及飲酒，均屬違法。

在當局眼中，這種場景有可能成為抗議活動的溫床。警方近幾周已勒令全國數十家咖啡館停業，理由多半是沒有要求女性顧客戴頭巾。這波取締也擴及餐廳與服飾店，部分店家後來又重新開張。

住德黑蘭的36歲藝術家Mona說，政府似乎認為這是某種抗議集會，其實只是一群打扮習慣和官員不同的年輕男女聚在一起。

這些咖啡館通常空間不大，顧客經常站到店外聊天，自然形成臨時性群聚，讓當局懷疑民眾藉機集結。多名受訪者為避免遭報復，不願透露全名。

曾撰寫伊朗咖啡館文化相關書籍的加拿大 作家兼研究員Haleh Mir Mir指出，咖啡館讓年輕人暫時擺脫家庭與社會限制，想像不同的生活方式。但對習慣掌控人民生活的政府而言，這形成了威脅。 在伊朗德黑蘭市中心的一家麵包咖啡館裡，咖啡師​​正在為顧客製作咖啡。（美聯社）

今年1月，伊朗因經濟惡化爆發全國抗議，經武力鎮壓後，當局就對群聚活動格外敏感。加上美國對伊朗的戰爭持續，政府更積極舉辦夜間擁護集會，試圖塑造「全民挺政府」的形象，同時嚇阻異議分子現身。

伊朗社會過去幾年其實已出現明顯轉變。2022年，22歲女子Mahsa Amini因未戴頭巾遭道德警察拘留後死亡，引發「女性、生命、自由」大規模抗議，撼動伊朗全境數月之久。此後，女性在公開場合露出頭髮愈來愈常見，穿著也更大膽。

現任政府大致避免直接逮捕個人，改向施壓店家自行把關，不配合就關店。

咖啡館停業，也讓原本就難找工作的年輕人雪上加霜。德黑蘭咖啡師Reza說，以前年輕人找不到其他工作，至少還能去咖啡館上班。現在連這條路也快沒了。