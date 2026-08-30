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義咖啡機龍頭地位告急 嗆中「全自動咖啡機做不好卡布奇諾」

中央社
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義大利咖啡機聞名全球，在商用咖啡機市場長期居於龍頭地位；圖為一名義大利咖啡師正製...
義大利咖啡機聞名全球，在商用咖啡機市場長期居於龍頭地位；圖為一名義大利咖啡師正製作咖啡。（中央社）

義大利咖啡王國美譽，義大利製造的高級咖啡機向來稱霸全球市場，但相對低價的中國製「全自動咖啡機」近來嚴重衝擊義國咖啡機龍頭地位，引起義國媒體與咖啡圈熱議。

義大利有許多歷史悠久的知名咖啡機品牌，包括Cimbali（金佰利）、Rancilio（藍奇里奧）、Simonelli（西蒙內利），以及創始於1927年的La Marzocco（馬佐可）等，這使義大利在商用咖啡機領域長期獨占鰲頭。不過根據義媒「Il Post」報導，這些咖啡機大廠銷量正面臨來自中國的嚴峻挑戰。

報導指出，義式咖啡機一般是由咖啡師將研磨好的咖啡豆粉，以手柄壓入機器，一公斤咖啡粉可製作143杯濃縮咖啡，每杯約7克咖啡粉，因為咖啡師操作差異，即使使用機器，每杯咖啡的味道都略有不同。

中國廠商主推的全自動咖啡機則可以自動完成研磨、定量、壓粉、出粉和打奶泡等所有步驟，一次可以製作143杯完全相同的咖啡。因此從產業角度來看，自動咖啡機量產的效能較高，成本較低。

咖啡機大廠Nuova Simonelli負責人朱利（Maurizio Giuli）向義媒坦言，「這種情況與汽車業類似，中國從我們這裡學習，先占領了低階市場，現在又在高階市場與我們競爭。」中國製咖啡機如今技術先進，價格有時甚至比義大利咖啡機低一半。

義媒報導，成立於2016年的中國品牌Dr.coffee，今年產量將超過20萬台，大致相當於所有義大利公司一年的產量。中國其他一些規模較小的品牌，例如Jetinno、Caye和Kalerm也擴張快速，這些品牌成立時間均不超過十年。

相對低價的中國製「全自動咖啡機」，近來嚴重衝擊義國咖啡機龍頭地位。（美聯社）
相對低價的中國製「全自動咖啡機」，近來嚴重衝擊義國咖啡機龍頭地位。（美聯社）

報導指出，中國製咖啡機已逐漸活躍於義大利市場，在義大利市占率達8%，主要出現在飯店、加油站、大型餐廳、購物中心等場所，因為這些地方必須盡可能縮短排隊時間，在最短時間內為成千上萬顧客提供多種不同飲品。

為因應中國競爭，義大利多家大廠表示將投入更多研發資金，提升咖啡機效能，並打破過去與咖啡豆烘焙商合作的供應鏈模式，尋求直接提供消費者更優惠價格。

不過義大利咖啡圈也有許多人主張，成為咖啡師需要多年練習，最難考驗不是製作濃縮咖啡（Espresso），而是需要打奶泡的卡布奇諾（Cappuccino）。

要製作一杯好的卡布奇諾，需用不到半分鐘將牛奶加熱到攝氏65度，用手臂擺動製造規律渦流打入空氣，再用手輕敲打散氣泡，形成綿密絲滑奶泡。如果牛奶溫度上升至攝氏70或80度，卡布奇諾就會散發焦味，如果敲擊方式不當，奶泡就會不均勻，多數咖啡師認為「全自動咖啡機無法製作完美的卡布奇諾」。

義大利咖啡享譽全球，許多老店都因烘焙或製作咖啡方式不同，吸引來自各國觀光客嚐鮮。...
義大利咖啡享譽全球，許多老店都因烘焙或製作咖啡方式不同，吸引來自各國觀光客嚐鮮。圖為羅馬知名的鹿角咖啡，顧客總是絡繹不絕。（中央社）

因此當全球市場朝向自動化、強化「機器」時，仍有不少義大利咖啡機公司逆勢強化「手工」。報導指出，幾乎所有公司都開設了咖啡師培訓學校，總部位於佛羅倫斯附近的La Marzocco創建了一所學院，教授如何使用半自動咖啡機技術，他們認為機器並非要取代咖啡師，是要幫助咖啡師工作，減少在人潮眾多時出現不必要誤差。

精華 FAQ

  • 因為它能自動完成研磨、定量、壓粉、出粉與打奶泡，效率高、成本低，且價格有時比義大利機型便宜一半，已在飯店、餐廳等場所快速擴散。

  • 多家大廠正增加研發投入，提升設備效能，並調整過去依賴咖啡豆烘焙商的合作模式，改以更直接的價格與服務吸引客戶。

  • 因為好卡布奇諾需要精準控制65度左右的牛奶溫度，還要靠手動打入空氣與敲散氣泡，若溫度或手法不對，奶泡口感就會變差。

義大利 咖啡

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