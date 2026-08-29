泰國觀光轉向高品質全年旅遊 挽救外國客年減2.91%

泰國觀光業今年明顯放緩，自1月至8月15日，外國旅客約1976萬人，年減2.91%。圖為曼谷知名景點四面佛，旅客絡繹不絕。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國觀光今年改以「價值優於數量」為主軸，強調全年旅遊、健康養生與國際活動帶動高品質收益，雖然外國客年減2.91%，業者仍看好轉型前景。

作為觀光 大國，泰國 今年進一步調整觀光產業策略，並推出一系列措施，強調「價值優於數量」，鼓勵全年旅遊、關注消費及觀光收益，並透過舉辦明日世界電子音樂節（Tomorrowland）等大型國際活動，打造世界級活動，旅遊業者對此樂觀其成。

泰國今年推廣方向的策略轉型，強調以「價值優於數量」（Value over Volume）為核心，不再只用入境旅客人次判斷觀光表現，而是進一步關注旅客消費、停留時間、淡旺季分布，以及觀光收益能否進入更多地方。

泰國政府指出，這項調整並非完全放棄追求旅客人數，而是試圖把觀光政策從擴大規模，轉向提升產業品質、收益與永續性。

另外，泰國觀光局（TAT）也表示，將推動健康養生、深度旅遊、永續旅遊與國際合作，朝向以品質為導向的觀光成長模式，同時也將加強韌性與準備，轉向高品質成長、市場多元化，維持永續的旅遊競爭力。

曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）日前舉行旅遊展，吸引上百家觀光業者參與，展場被人潮擠得水泄不通。參展業者之一、Unithai Trip旅行社執行長邦拉妮（Buranee Virapuchong）對政府調整策略表示支持。

邦拉妮表示，高爾夫、MICE市場、赴泰婚禮，以及健康與養生旅遊皆為高價值市場，並與低價大型團體旅遊作出區隔。

MICE是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）和展覽（Exhibition）等4種業務的總稱。

邦拉妮補充說，來自南韓的高爾夫球旅客，及願意在水療和健康服務上增加支出的歐洲旅客是主要客源。她認為，外國旅客赴泰目的正由一般購物，轉向健康與養生旅遊行程，相較於以商品價格競爭，泰國的優勢更在按摩、水療等服務業。

旅遊平台Agoda也相當支持泰國政府提出的「價值優於數量」策略。負責供應業務資深副總經理史密斯（Andrew Smith）指出，評估旅遊效益時，不應只看飯店或航班，而要看整體的旅行體驗，及旅客在整趟旅程中的支出。

他說：「除了住宿，旅客還可能將預算花在國家公園、餐飲、購物、生態旅遊及按摩等體驗上。」

據泰國公共電視台（Thai PBS）19日報導，泰國觀光業今年明顯放緩，受中東衝突、油價及生活成本上升、貿易關稅等因素影響，自今年1月至8月15日，外國旅客約1976萬人，年減2.91%。

據統計，國際旅客中，中國旅客最多、達333萬人，其次為馬來西亞、印度、俄羅斯及南韓。觀光收入約9576億泰銖。

曼谷詩麗吉王后國家會議中心20至23日舉行旅遊展，吸引上百家觀光業者參與，展場被人潮擠得水泄不通。（中央社）