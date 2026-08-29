我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

泰國觀光轉向高品質全年旅遊 挽救外國客年減2.91%

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國觀光業今年明顯放緩，自1月至8月15日，外國旅客約1976萬人，年減2.91...
泰國觀光業今年明顯放緩，自1月至8月15日，外國旅客約1976萬人，年減2.91%。圖為曼谷知名景點四面佛，旅客絡繹不絕。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國觀光今年改以「價值優於數量」為主軸，強調全年旅遊、健康養生與國際活動帶動高品質收益，雖然外國客年減2.91%，業者仍看好轉型前景。

作為觀光大國，泰國今年進一步調整觀光產業策略，並推出一系列措施，強調「價值優於數量」，鼓勵全年旅遊、關注消費及觀光收益，並透過舉辦明日世界電子音樂節（Tomorrowland）等大型國際活動，打造世界級活動，旅遊業者對此樂觀其成。

泰國今年推廣方向的策略轉型，強調以「價值優於數量」（Value over Volume）為核心，不再只用入境旅客人次判斷觀光表現，而是進一步關注旅客消費、停留時間、淡旺季分布，以及觀光收益能否進入更多地方。

泰國政府指出，這項調整並非完全放棄追求旅客人數，而是試圖把觀光政策從擴大規模，轉向提升產業品質、收益與永續性。

另外，泰國觀光局（TAT）也表示，將推動健康養生、深度旅遊、永續旅遊與國際合作，朝向以品質為導向的觀光成長模式，同時也將加強韌性與準備，轉向高品質成長、市場多元化，維持永續的旅遊競爭力。

曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）日前舉行旅遊展，吸引上百家觀光業者參與，展場被人潮擠得水泄不通。參展業者之一、Unithai Trip旅行社執行長邦拉妮（Buranee Virapuchong）對政府調整策略表示支持。

邦拉妮表示，高爾夫、MICE市場、赴泰婚禮，以及健康與養生旅遊皆為高價值市場，並與低價大型團體旅遊作出區隔。

MICE是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）和展覽（Exhibition）等4種業務的總稱。

邦拉妮補充說，來自南韓的高爾夫球旅客，及願意在水療和健康服務上增加支出的歐洲旅客是主要客源。她認為，外國旅客赴泰目的正由一般購物，轉向健康與養生旅遊行程，相較於以商品價格競爭，泰國的優勢更在按摩、水療等服務業。

旅遊平台Agoda也相當支持泰國政府提出的「價值優於數量」策略。負責供應業務資深副總經理史密斯（Andrew Smith）指出，評估旅遊效益時，不應只看飯店或航班，而要看整體的旅行體驗，及旅客在整趟旅程中的支出。

他說：「除了住宿，旅客還可能將預算花在國家公園、餐飲、購物、生態旅遊及按摩等體驗上。」

據泰國公共電視台（Thai PBS）19日報導，泰國觀光業今年明顯放緩，受中東衝突、油價及生活成本上升、貿易關稅等因素影響，自今年1月至8月15日，外國旅客約1976萬人，年減2.91%。

據統計，國際旅客中，中國旅客最多、達333萬人，其次為馬來西亞、印度、俄羅斯及南韓。觀光收入約9576億泰銖。

曼谷詩麗吉王后國家會議中心20至23日舉行旅遊展，吸引上百家觀光業者參與，展場被...
曼谷詩麗吉王后國家會議中心20至23日舉行旅遊展，吸引上百家觀光業者參與，展場被人潮擠得水泄不通。（中央社）

精華 FAQ

  • 泰國希望不再只看入境人次，而是更重視旅客消費、停留時間與淡旺季分布，讓觀光收益進入更多地方，同時提升產業品質、韌性與永續性。

  • 業者認為高爾夫、MICE、赴泰婚禮，以及健康與養生旅遊最具價值，因為這些客群願意提高消費，並且較能與低價大型團體旅遊區隔。

  • 截至今年1月至8月15日，泰國外國旅客約1976萬人，年減2.91%，觀光收入約9576億泰銖；放緩主因包括中東衝突、油價與生活成本上升，以及貿易關稅等因素。

泰國 觀光

上一則

今年3月闖入中國駐日使館 日本自衛隊隊員遭免職

下一則

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

延伸閱讀

泰國擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施

泰國擬調高外籍旅客入境費 最快2027年首季實施
花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方
成立74年空軍博物館 軍機+美食…另類旅遊「泰」滿足

成立74年空軍博物館 軍機+美食…另類旅遊「泰」滿足
暑期「中國遊」火爆：從打卡到深度體驗 還可順便看病…

暑期「中國遊」火爆：從打卡到深度體驗 還可順便看病…

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

烏克蘭攻擊俄國經濟設施 普亭：已打開潘朵拉的盒子

2026-08-22 17:00
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點