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奧德賽熱賣遊客對神話著迷 沒入鏡的伊薩基島紅了

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電影「奧德賽」帶動希臘伊薩基島觀光熱潮；圖為伊薩基島的海岸。（取材自維基百科）
電影「奧德賽」帶動希臘伊薩基島觀光熱潮；圖為伊薩基島的海岸。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

《奧德賽》全球熱賣雖未在伊薩基島取景，仍讓這座傳說中奧德修斯故鄉的希臘小島爆紅，帶動遊客、商機與神話觀光熱潮。

電影「奧德賽」（The Odyssey）全球熱賣，帶動希臘伊薩基島（Ithaca）觀光熱潮。儘管全片沒有一幕是在島上取景，但業者與官員仍期待更多奧德修斯的追隨者前來。

法新社報導，義大利律師翁加拉托（Giorgia Ongarato）站在等待停靠伊薩基島的渡輪上，迫不及待想聊聊有關「奧德賽」這部賣座強片的相關故事。

這名律師表示，來到伊薩基島是她的夢想。一般認為這座島嶼正是荷馬（Homer）史詩主角奧德修斯（Odysseus）故鄉所在。

翁加拉托身穿印有古希臘文「奧德賽」字樣、搭配印有詩文的T恤。她興奮地說：「我小時候學過希臘文，也讀過奧德賽。」

這位50歲的律師強調，這部電影並非她認識這位「一路奮戰返鄉」英雄故事的起點，但她說自己也是粉絲，並形容電影「精彩絕倫」。

島上業者與官員如今期待大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）這部賣座片，能激勵更多遊客追隨特洛伊（Trojan）戰爭英雄的腳步而來。

文學遺產 豐富壯觀

伊薩基島位於希臘本土西岸外海的愛奧尼亞海（Ionian Sea），地點遠離全國各大觀光景點。儘管擁有清澈海水與壯麗海灣，這裡向來不是旅客拜訪之處。

伊薩基島內陸地形崎嶇，遍布橄欖樹與柏樹，即使正值觀光旺季，島上依然無比寧靜。

儘管電影引起許多人造訪的興趣，但在希臘國內也引發爭議。全片雖在希臘部分地點取景，但沒有任何一幕是在伊薩基島拍攝。劇組的決定讓部分居民感到失落，這座島嶼的人口約在3000人左右。

「奧德賽」自7月16日全球上映以來，島上已舉辦過兩場露天放映會。在首府瓦西（Vathi）經營餐廳的修沙（Xhimi Xoxha）表示，他樂見電影「為這座島嶼帶來宣傳效果」，並預期這股正面效應將會持續。

伊薩基島市長史丹尼薩斯（Dionysis Stanitsas）雖同意電影帶來的宣傳效應「非常驚人」，但難掩島嶼本身未能入鏡的失望。「我們曾聯繫劇組，要求部分場景能在島上取景，可惜並未成功。」

史丹尼薩斯期待明年需求能進一步成長。電影上映之際，伊薩基島的各項設施在旅遊季節早已爆滿。他說：「隨著愈來愈多人看了電影，他們就會開始規畫行程，前來造訪。」

不過，遊客在伊薩基島是找不到奧德修斯的宮殿，也找不到任何足以證實史詩英雄確實存在的壯觀遺址。村莊廣場與市政廳周遭，仍有著奧德修斯與荷馬雕像，同時島上其他線索，也指向豐富的文學遺產。

陽光灑落的小港口，碧綠海水中漂浮著一艘艘小船。它們的船名如「忒勒馬科斯」（Telemachus），取自奧德修斯之子；還有「卡呂普索」（Calypso），來自曾將奧德修斯困於荒島的女神。

周邊商品 跟著暴紅

紀念品小店還販售著荷馬，以及奧德修斯之妻「潘妮洛普」（Penelope）半身像。琳瑯滿目的商品中，也能找到印有獨眼巨人「波呂斐摩斯」（Polyphemus）圖案的T恤，他是奧德修斯回程途中擊敗的眾多角色之一。

考古學家庫瓦拉斯（Spyros Couvaras）預期遊客人數將大幅攀升。他說，很明顯遊客想要的不只是沙灘與海洋，他們想要的是歷史與神話。

距港口商店與餐廳不遠處，遊客躺在德克夏（Dexia）海灘的遮陽傘下，四周環繞著刺耳的蟬鳴。根據傳說，這裡正是奧德修斯多年航行後，最終返家上岸之處。

除了「奧德賽」效應，在瑪丹娜（Madonna）、凱蒂佩芮（Katy Perry）與「小賈斯汀」賈斯汀畢伯（Justin Bieber）等巨星帶動下，又有新一波美國觀光客開始感受到希臘的魅力。

希臘科孚島（Corfu）威尼斯古堡的鳥瞰圖。（路透資料照片）
希臘科孚島（Corfu）威尼斯古堡的鳥瞰圖。（路透資料照片）

法新社報導，瑪丹娜日前在科孚島（Corfu）歡慶68歲生日，向社群平台Instagram約2000萬名粉絲分享派對及遊船的歡樂時光，以島嶼風光為背景，獲得希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）熱烈感謝。

小賈斯汀也帶著家人前往伯羅奔尼撒（Peloponnese）半島旅遊。凱蒂佩芮則與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）一同享受米科諾斯島（Mykonos）的魅力。

這些巨星無不透過社群媒體記錄假期，為希臘觀光業帶來大量免費宣傳。

美國明星相繼造訪，也為希臘招來觀光客；圖為希臘米科諾斯島小鎮一條小巷。 （路透...
美國明星相繼造訪，也為希臘招來觀光客；圖為希臘米科諾斯島小鎮一條小巷。 （路透）

精華 FAQ

  • 因為影片全球熱賣，讓許多觀眾對奧德修斯與荷馬神話產生興趣，進而想前往被視為英雄故鄉的伊薩基島朝聖，帶動當地觀光熱度上升。

  • 島上官員與業者認為，電影帶來的話題已成功替伊薩基島宣傳，能吸引更多遊客規畫行程，並把對神話與歷史的好奇轉化為實際到訪人潮。

  • 島上可見奧德修斯與荷馬雕像，港口船名也取自神話角色，紀念品店販售相關商品，德克夏海灘還被傳說視為奧德修斯返家上岸之地。

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