罕病奪視力 日本3寶媽克服喪夫逆境 跑進殘奧第5

近藤寬子(左)2016年參加巴西殘奧會，在嚮導的陪同下衝過終點線。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 罹患網膜色素變性症而逐漸失明的近藤寬子，在喪夫打擊後靠家人支持重返賽道，並於2016年里約殘奧視障馬拉松拿下第5名，持續朝2028年洛杉磯殘奧前進。

面對終將失明的噩耗，有人選擇封閉自己，有人卻在黑暗中跑出傳奇。現年59歲的日本 全盲馬拉松運動員近藤寬子（Hiroko Kondo），曾於2016年里約殘奧會女子視障馬拉松項目勇奪第5名。然而，在她站在世界舞台前，曾因罕見病失明而一度將自己鎖在家中；其後更經歷丈夫驟逝的打擊，最終靠着長子的鼓勵與對亡夫的約定重新振作，至今仍持續奔跑追夢。

近藤寬子從小夜間視力較差，34歲生下第3個女兒後，身體異樣愈發嚴重。一次她騎單車送幼稚園女兒上學時，撞上一位突然從建築物後方走出的行人，才驚覺自己的視野已大幅縮窄至僅剩正前方一小塊區域。

經醫院詳細檢查，她被確診無法治癒的罕見疾病「網膜色素變性症」（Retinitis Pigmentosa），並被告知未來將完全失明。面對失去視力的恐懼，同時還要肩負照顧年邁生病的父母與養育3個孩子的重擔，視力迅速惡化的近藤一度減少出門，切斷與外界的聯繫。

2004年，近藤正式取得視障手冊，並透過宣導資料了解「視障馬拉松」（Blind Marathon）這項運動。她隨後聯繫滋賀縣的視障跑者俱樂部「琵琶湖定時器」（びわこタイマーズ，Biwako Timers）。在俱樂部中，近藤認識了一位同為全盲且已獨自撫養2名子女長大的女性前輩，對方一句「沒問題的」給予她極大信心。雖然首次練習時連一公里都無法跑完，近藤仍決定加入俱樂部堅持訓練。

2005年起，近藤開始與陪伴她征戰里約殘奧會的伴跑員川嶋久一（Kuichi Kawashima）合作。川嶋在練習時不斷鼓勵她：「不要覺得旁邊有伴跑員牽引着你，盡情奔跑就好！」在川嶋引導下，近藤逐步建立獨立奔跑的信心。在參加人生首場全程馬拉松（丹波篠山ABC馬拉松）時，39公里的體能考驗讓她想放棄，最終她克服了困難完成賽事，並在賽後展現強烈鬥志：「下一次，我想跑得更快！」

2013年，近藤獲選為日本視障馬拉松協會的強化指定選手，正式投入專業賽事訓練。然而在備戰2016年里約殘奧會期間，一直無條件支持她訓練的丈夫因心臟病突發逝世。面對變故，近藤陷入極度悲痛，一度萬念俱灰打算退役，這時她的長子對她說：「你不是跟爸爸約定好要一起去里約嗎？爸爸不會想看到你這個樣子。」

長子的勸說與鼓勵讓她重拾動力，決定繼續完成與亡夫約定。她最終在選拔賽中以3小時18分05秒創下個人當時最佳紀錄，順利取得殘奧會參賽資格。同年9月，近藤在里約殘奧會女子視障馬拉松項目中，以3小時23分12秒榮獲第5名佳績。現年59歲的她隸屬於滋賀銀行（Shiga Bank），至今仍持續活躍於日本各項視障路跑賽場，以參加2028年洛杉磯殘奧會為目標持續訓練著。