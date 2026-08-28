曾創11秒KO對手紀錄 年38歲南非前世界冠軍拳王家門口遭槍殺

南非兩度榮獲世界冠軍的著名拳擊手佐拉尼‧「老么」·泰特，於南非東開普省姆丹察內的住家門口遭到伏擊槍殺身亡，享年38歲。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 南非前世界拳王泰特在住家門口遭槍殺身亡，警方正追查兇嫌與動機；他生涯曾2度奪冠，並以11秒KO創下世界紀錄。

南非 兩度榮獲世界冠軍的著名拳擊手泰特（Zolani "Last Born" Tete），日前在南非東開普省姆丹察內（Mdantsane）的住家門口遭到伏擊槍殺身亡，享年38歲。這起突如其來的命案震驚南非體壇，也再次引發外界對該國嚴峻治安與暴力犯罪 問題的高度關注。

根據CNN和BBC報導，警方與官方通報指出事發當時泰特正駕車抵達位於麥丹禪（Mdantsane）鎮區住所時，在車內等待鐵捲門開啟，隨後兩名頭戴頭套的蒙面武裝男子從一輛車上下來，朝泰特及其車內座駕連開數槍後逃逸。泰特當場中彈不治。

同車隨行的一名27歲女性亦身中多槍，目前仍在醫院接受救治。當地警方已成立專案小組展開大規模緝兇，行凶動機仍有待進一步釐清。

泰特遭殺害將再次引發外界對南非暴力犯罪問題的關注。儘管南非近來凶殺案有所減少，但謀殺率仍居全球最高之列。這名前世界冠軍遇害的消息震驚麥丹禪，該鎮區一直以來都是南非頂尖拳擊手的搖籃。

泰特職業生涯戰績輝煌，34場比賽中斬獲29勝4敗。他曾於2014年擊敗日本選手奪得IBF超蠅量級世界冠軍，並在2017至2019年間持有WBO雛量級世界冠軍頭銜。他最為全球拳迷津津樂道的壯舉，是2017年11月在貝爾法斯特的世界拳王爭霸戰中，僅耗時11秒便KO對手龔亞（Siboniso Gonya），創下金氏世界紀錄史上最快結束的世界冠軍戰。

泰特曾因2022年藥檢未過遭禁賽4年，禁賽期甫於今年7月底結束，其經紀人證實他近期正積極備戰復出賽事，不料遭遇橫禍。南非體育部長麥肯齊（Gayton McKenzie）哀痛表示：「南非失去了一位國家史上最優秀的拳擊手。」