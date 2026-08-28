受困水下洞穴15天 墨西哥男靠氣室、雨水支撐 奇蹟生還

墨西哥一名漁夫受困水下洞穴長達15天，最後奇蹟獲救。（取林自NMás／YouTube）

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥漁夫巴爾德斯在水下石灰岩洞失蹤15天後奇蹟生還，靠洞內氣室與雨水撐過困境，獲救後因嚴重脫水送醫。

美國「時人雜誌」（People）報導，墨西哥 一名漁夫受困水下洞穴15天，靠著洞內氣室及雨水撐過漫長黑暗，終於獲救。

烏斯帕納帕（Uxpanapa）市政府表示，31歲的巴爾德斯（Erasto Crisanto Valdez）上月23日在聖法蘭西斯科拉巴斯（San Francisco La Paz）與父親一起捕魚時，在一處石灰岩洞失蹤。

根據墨西哥「求精報」（Excélsior）與「每日新聞報」（La Jornada），巴爾德斯在該區域潛入水中後迷失方向。

市政府在臉書（Facebook）宣布，經過15天搜救，當局本月7日在巴爾德斯失蹤的石灰岩洞內找到還活著的他，地點在「在一處洞穴內逾100公尺深處」。

市府分享的影片顯示，巴爾德斯獲救後不久，由搜救人員以擔架抬上山。

求精報和每日新聞報報導，巴爾德斯因食物和飲用水不足而嚴重脫水，被送往當地醫院，目前還在治療當中。

巴爾德斯在一段發布於臉書的訪問中表示，他之所以能在洞穴裡活下來，是因為裡面竟有一處氣室，而且有雨水可以喝。

他在病床上說：「我游進去…後來回頭時，卻找不到出口。我只能漫無目的地游，想辦法出去，但根本找不到路。」

巴爾德斯還說，洞穴內「一片漆黑」，什麼都看不見，只能聽見湖水的聲音，也分不清楚究竟是白天還是晚上，但他一直相信神會幫助他活下去。

市政府表示，「巴爾德斯的家人終於能與他團聚」，至於他的健康狀況，在負責治療的專家及醫療團隊認為合適之前，將嚴格保密。(中央社)