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失蹤10年愛貓奇蹟返家 英女30歲生日迎驚喜「牠竟還記得我」

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英國一隻虎斑貓失蹤長達10年後，竟奇蹟般地在女主人露西生日時重回她的懷抱。(取材...
英國一隻虎斑貓失蹤長達10年後，竟奇蹟般地在女主人露西生日時重回她的懷抱。(取材自露西臉書)

失蹤10年的虎斑貓「查理」(Charlie)奇蹟返家，重逢當天恰好是飼主露西30歲生日。查理2016年失蹤後，家人苦尋未果，直到近日被附近居民發現並送往獸醫診所，才透過晶片聯絡上牠的主人。

英國廣播公司(BBC)報導，這隻名叫「查理」的虎斑貓失蹤時才3歲，讓飼主露西和漢娜(Lucy and Hannah Robertson)「心碎不已」。

喜歡外出的查理平時會在街上遊蕩，但在搬到新家後的某天，卻再也沒有回家，她們花了數個月苦苦尋找，始終不見牠的蹤影。

然而，就在上月29日、露西30歲生日當天，這個「不可能發生的奇蹟」竟然成真，漢娜接到獸醫診所來電，通知她們有人找到查理了。漢娜說，她當下激動得「說不出話」。

37歲的漢娜說，「脾氣有點火爆」的查理在她們搬家後不到3天就失蹤了。漢娜說：「我們確實得到過一兩個線索，我們試著找牠，但總是失之交臂。我們從沒放棄希望，但很遺憾，我們就是找不到牠。」

露西說，儘管她們四處打聽，也在臉書發布尋貓資訊，卻始終沒有查理的消息。她說：「那令人心碎。我們害怕牠可能被車撞了，或者已不在人世。」

附近一名居民最近發現查理住在灌木叢中，餵養這隻疑似流浪的貓咪好幾周後，才順利將牠送到獸醫診所，獸醫透過植入晶片上的電話號碼聯絡上漢娜。漢娜說，獸醫得知這隻貓已經失蹤10年，也「非常震驚」。查理身體狀況和毛髮都維持得很好，看起來一點也不「蓬頭垢面」。

漢娜說，「牠經歷了一場冒險」，至於這10年來，查理遭遇了什麼，「我們永遠無法得知」。

露西說，查理「一看到我們馬上就認出來了」，她形容那一刻「非常美好，因為我們根本沒想到牠還認得我們」。她說：「牠看起來幾乎完全沒變，跟我們以前留下的照片一模一樣。」

露西說，讓查理重新適應與家中其他寵物一起生活「還需要一點時間」，但「我們肯定能慢慢做到」。不過，露西說，查理很享受「食物和大家關注」，而且和10年前一樣親人。露西笑說：「我覺得，牠現在知道自己算是個小明星了。」

英國一隻虎斑貓失蹤長達10年後，竟奇蹟般地在女主人露西生日時重回她的懷抱。(取材...
英國一隻虎斑貓失蹤長達10年後，竟奇蹟般地在女主人露西生日時重回她的懷抱。(取材自露西臉書)

精華 FAQ

  • 附近居民先在灌木叢中發現牠，餵養數週後送往獸醫診所，獸醫再透過植入晶片上的電話號碼，成功聯絡到飼主漢娜。

  • 她們曾四處打聽，也在臉書發布尋貓資訊，並根據零星線索嘗試尋找，但始終差一步錯過，最後一直沒有找到牠。

  • 露西說查理一看到她們就立刻認出來，讓她們非常感動；查理看起來幾乎沒變，還很享受食物和大家的關注。

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