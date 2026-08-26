瑞士首批世遺迎國際人潮 千年修道院安頓身心活古蹟

位於阿爾卑斯山間，地處偏遠的聖約翰本篤會女修道院有千年歷史，在古蹟與城堡研究領域中獨具特色，多數建築群與格局至今仍保存完好。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 位於穆斯泰爾的千年聖約翰修道院以壁畫、羅馬式建築與修女生活延續至今，成為瑞士首批世界遺產與兼具信仰、觀光及歷史價值的活古蹟。

聖約翰本篤會女修道院矗立瑞義邊境千年，是瑞士 首批世界遺產 ，中世紀壁畫、羅馬式建築等保存完好。修女的祈禱在修道院守望千年，旅人與朝聖者穿梭其間。偏遠山村迎來國際人潮，更是瑞士人安頓身心的「活古蹟」。

位於瑞士東南部小鎮穆斯泰爾（Val Müstair）的聖約翰本篤會女修道院（Benedictine Convent of St John at Müstair），1983年被列入聯合國 教科文組織世界遺產名錄，與首都伯恩老城及聖加侖修道院同時成為瑞士首批入選的世界遺產地點。

修道院建於公元800年前後，見證基督教在阿爾卑斯地區的繁榮，也歷經戰爭與歲月洗禮。它在古蹟與城堡研究領域中獨具特色，多數建築群與格局至今仍保存完好。早期中世紀壁畫與羅馬式建築具有世界級價值，教堂內更珍藏查理曼大帝最古老的巨型雕像。

最初修道院除了作為修會居住與修道場所外，因位處邊境，也肩負邊防與控管人口流動的行政功能。時至今日，修女們仍遵循本篤會「祈禱、工作、閱讀」的生活規律，使這裡的意義遠不止於博物館，而是與當地居民與信仰的共同存在。

導覽員羅帝格里（Andrea Rodigari）表示，聯合國教科文組織的世界文化遺產認定是一種身分象徵，但該組織並不提供古蹟維修經費。修道院每年需負擔上百萬瑞郎的維護支出，其中瑞士聯邦政府與格勞賓登州政府共同負擔50%，其餘經費則需自行籌措。

羅帝格里說，文化遺產的認定吸引大量遊客，也為修道院帶來部分觀光收入；今年壁畫將整修完成。

周邊餐廳業者指出，每天都有朝聖者前來參訪。修道院位於瑞義邊境，成為旅人往返通關時的停留點，使這座寧靜小鎮呈現高度國際化。

瑞士遊客、虔誠的天主教徒柏恩哈特（Bernhard）表示，這裡地處偏遠、環境清幽，帶有獨特的靈性氛圍，許多瑞士修道人每年都會來此靜心靈修。從8世紀延續至今的古修道院是一座「活古蹟」，不是靜態的博物館，而是展現瑞士歷史的動態存在。

聖約翰本篤會女修道院修女們仍遵循本篤會「祈禱、工作、閱讀」的生活規律，是千年修道院活力。(中央社)