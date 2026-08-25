2026最安全旅遊國 荷蘭從第14名躍升榜首 去年冠軍跌出前3

荷蘭被評為全球最安全國家。（圖／123RF）

荷蘭在旅遊保險 公司「波克夏 旅遊保險公司」(Berkshire Hathaway Travel Protection)的年度「最安全旅遊目的地」報告中，從去年第14名躍升至2026年榜首，被評為全球最安全國家。澳洲蟬聯第二，奧地利首次入榜即獲第三。冰島 雖降至第四，但其首都雷克雅維克仍被評為全球最安全城市。

雅虎(Yahoo)報導，為協助旅客找出安全的旅遊國家，Berkshire Hathaway Travel Protection發布年度「最安全目的地」報告。該報告同時列出對旅客最安全的國家與全球最安全的城市。今年位居榜首的是荷蘭，從去年的第14名一路躍升至2026年的第一名。分析師指出，以鬱金香、運河與自行車文化聞名的荷蘭堪稱「崇尚和平的國度」。受訪旅客也認同此觀點，在整體安全、女性旅客安全、LGBTQIA+旅客安全及有色人種旅客安全等項目中給予高分。

該公司行銷主管卡洛．穆勒(Carol Mueller)表示，「在今年的全球不確定性與安全疑慮下，旅客對探索地點的選擇比以往更加謹慎。我們每年的報告不僅呈現旅客認為最安全的目的地，也為規畫安心旅程提供寶貴的參考。」

荷蘭今年在安全國家排名中大幅躍升，一年內從第14名攀升至第一。去年榜首冰島今年降至第四，但其首都雷克雅維克(Reykjavik)仍被評為全球最安全城市。澳洲連續第二年位居第二，持續穩定名列前十。奧地利排名第三，今年首次入榜即表現亮眼。

今年，該旅遊保險公司也根據特定安全因素建立新的評比。例如，對於擔心暴力犯罪的旅客，日本、加拿大與比利時被評為最安全國家，而對於重視女性安全、LGBTQIA+安全及有色人種安全的旅客，荷蘭、加拿大與法國則名列前茅。

這次波克夏旅遊保險公司共調查3622名旅客並參考第三方來源的數據，以評估恐怖主義、天氣緊急狀況、衛生措施及弱勢群體安全等安全疑慮。受調查旅客必須在過去五年內曾造訪他們所評比的國家，調查並納入全球和平指數(Global Peace Index)與國務院旅遊安全評級等數據以及各國主要城市的GeoSure Global安全評分。該評分考慮多項因素，包括女性安全、竊盜、基本自由與健康醫療因素。

澳洲蟬聯最安全旅遊國家第二名。圖為今年1月為慶祝澳洲國慶日，澳洲原住民藝術家Garry Purchase的藝術作品投影到雪梨歌劇院。(路透)