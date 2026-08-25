建築大師蓋瑞遺作 阿布達比古根漢美術館12.11亮相

已故知名建築師法蘭克．蓋瑞。（路透）

已故知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)生前幾個未完成的項目之一的阿布達比古根漢美術館(The Guggenheim Abu Dhabi)，終於確定了開放日期。

阿布達比文化旅遊部(Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi)在7月29日宣布，這座備受期待的建築將於2026年12月11日正式亮相。這位普立茲克獎得主在2025年年底去世，在建築界留下了令人矚目的遺產，以及幾棟仍在建設中的建築。

這間美術館的設計方案最初於2006年公布，是蓋瑞在中東地區規畫的首個建築項目，也是他設計過的面積最大的美術館。這座占地86.1萬平方英尺的建築採用了他標誌性的「解構主義」(deconstructivist)風格，其引人注目的輪廓令人聯想到他在洛杉磯設計的華特迪士尼音樂廳 (Walt Disney Concert Hall)和西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)。

在阿布達比古根漢美術館的設計中，蓋瑞構思了整體式和圓錐形兩種形態的組合，旨在為參觀者提供遮蔭和更佳的空氣流通。十個圓錐形建築中，一個採用縟瑪瑙和玻璃混合材質，其餘則覆蓋著不鏽鋼網。

即將在2026年登場的阿布達比古根漢美術館擁有近12.5萬平方英尺的室內展廳面積，以及近25萬平方英尺的室外展覽空間，將會是以一個連接了30個展廳的中庭為中心。古根漢美術館自2009年以來，就一直在建立一個以現代和當代藝術為重點的全球永久藏品系列。

坐落於薩迪亞特島(Saadiyat Island)上，這座美術館俯瞰波斯灣，其優越的濱水位置，讓其位於一系列重要文化機構的中心地帶，其中包括阿布達比羅浮宮(Louvre Abu Dhabi)和扎耶德國家博物館(Zayed National Museum)。美術館的開放是阿布達比文化旅遊部與古根漢基金會(Solomon R. Guggenheim Foundation)合作的成果；該基金會在紐約、畢爾包和威尼斯經營多家藝術博物館。

華特迪士尼音樂廳也出自蓋瑞之手。（美聯社）

西班牙畢爾包古根漢美術館是蓋瑞的代表作之一。（美聯社）