我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

建築大師蓋瑞遺作 阿布達比古根漢美術館12.11亮相

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故知名建築師法蘭克．蓋瑞。（路透）
已故知名建築師法蘭克．蓋瑞。（路透）

已故知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)生前幾個未完成的項目之一的阿布達比古根漢美術館(The Guggenheim Abu Dhabi)，終於確定了開放日期。

阿布達比文化旅遊部(Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi)在7月29日宣布，這座備受期待的建築將於2026年12月11日正式亮相。這位普立茲克獎得主在2025年年底去世，在建築界留下了令人矚目的遺產，以及幾棟仍在建設中的建築。

這間美術館的設計方案最初於2006年公布，是蓋瑞在中東地區規畫的首個建築項目，也是他設計過的面積最大的美術館。這座占地86.1萬平方英尺的建築採用了他標誌性的「解構主義」(deconstructivist)風格，其引人注目的輪廓令人聯想到他在洛杉磯設計的華特迪士尼音樂廳 (Walt Disney Concert Hall)和西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)。

在阿布達比古根漢美術館的設計中，蓋瑞構思了整體式和圓錐形兩種形態的組合，旨在為參觀者提供遮蔭和更佳的空氣流通。十個圓錐形建築中，一個採用縟瑪瑙和玻璃混合材質，其餘則覆蓋著不鏽鋼網。

即將在2026年登場的阿布達比古根漢美術館擁有近12.5萬平方英尺的室內展廳面積，以及近25萬平方英尺的室外展覽空間，將會是以一個連接了30個展廳的中庭為中心。古根漢美術館自2009年以來，就一直在建立一個以現代和當代藝術為重點的全球永久藏品系列。

坐落於薩迪亞特島(Saadiyat Island)上，這座美術館俯瞰波斯灣，其優越的濱水位置，讓其位於一系列重要文化機構的中心地帶，其中包括阿布達比羅浮宮(Louvre Abu Dhabi)和扎耶德國家博物館(Zayed National Museum)。美術館的開放是阿布達比文化旅遊部與古根漢基金會(Solomon R. Guggenheim Foundation)合作的成果；該基金會在紐約、畢爾包和威尼斯經營多家藝術博物館。

華特迪士尼音樂廳也出自蓋瑞之手。（美聯社）
華特迪士尼音樂廳也出自蓋瑞之手。（美聯社）

西班牙畢爾包古根漢美術館是蓋瑞的代表作之一。（美聯社）
西班牙畢爾包古根漢美術館是蓋瑞的代表作之一。（美聯社）

精華 FAQ

  • 阿布達比文化旅遊部已宣布，阿布達比古根漢美術館將於2026年12月11日正式亮相，結束多年等待，成為蓋瑞生前未完成的重要遺作之一。

  • 它是法蘭克．蓋瑞在中東規畫的首個建築項目，也是他設計過面積最大的美術館，展現其標誌性的解構主義風格與獨特造型語彙。

  • 美術館坐落薩迪亞特島，鄰近阿布達比羅浮宮與扎耶德國家博物館；開放計畫由阿布達比文化旅遊部與古根漢基金會合作推進。

上一則

五熊犯案經過全被監視器拍下 自備小瓶子裝油：祈禱世界和平

下一則

新加坡育兒補貼明年上路 每人5.5萬美元 17歲前分階發放

延伸閱讀

工程費暴增一度後悔 車庫改建ADU為夫婦帶財

工程費暴增一度後悔 車庫改建ADU為夫婦帶財
在洛杉磯廢棄醫院 華人藝術家再現「祖父臨終記憶」

在洛杉磯廢棄醫院 華人藝術家再現「祖父臨終記憶」
洛杉磯建築大師名宅翻新 99.5萬求售

洛杉磯建築大師名宅翻新 99.5萬求售
心跳體溫都變藝術 直擊全球首座AI博物館

心跳體溫都變藝術 直擊全球首座AI博物館

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
東京檔案照。 路透

東京規模5.5地震 最大震度3

2026-08-21 08:55
從阿曼穆桑達姆（Musandam）拍攝的無人機畫面顯示，船隻6月15日航行於荷莫茲海峽。(路透)

美軍悄悄打通荷莫茲海峽 伊朗雷達遭打瞎、每天近千萬桶石油運出

2026-08-19 21:16

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請