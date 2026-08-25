莫札特故鄉展320尊金色小雕像 1個月內已消失200多尊

莫札特音樂基金會用320尊雕像，描繪莫札特與愛犬皮佩爾。（美聯社）

奧地利最著名作曲家莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)的200多尊金色小雕像，在故鄉薩爾斯堡(Salzburg)不翼而飛，使得致敬莫札特270歲誕辰的展覽現場稀疏許多。

美聯社報導，莫札特音樂基金會(Mozarteum Foundation)於7月15日揭幕320尊雕像，每尊高度不到20吋(約50公分)，描繪莫札特與愛犬皮佩爾(Pimperl)，由德國 概念藝術家奧特瑪・赫爾(Ottmar Hörl)設計。

短短兩周內，80多尊聚合物雕像便不翼而飛。截至12日，共有210尊下落不明。

「對藝術家來說，最糟糕的是作品消失，」赫爾告訴德國新聞社(dpa)。他認為這並非遊客順手牽羊，而是「有組織的盜竊」。

赫爾原本打算展後以每尊114美元(100歐元)的價格出售雕像，代表偷走210尊雕像的人並不會因此一夜致富。

這些迷你雕像擺放在莫札特故居花園、起居室及幾座展館中。儘管主辦單位預留了備用雕像，但數量不足以填補缺口，加上雕像製造商正巧休假，無法迅速補貨。

目前主辦單位已調整剩餘雕像間隔，展覽預計展出至8月30日。

對赫爾來說，作品被盜並非新鮮事。在德國拜魯特(Bayreuth)展出的一整套華格納(Richard Wagner)雕像，也在10天內被偷光。

「這就是公共空間的本質。在公共空間創作，就不能抱怨發生的事，」赫爾表示，「從破壞到盜竊無所不包。」

莫札特1756年1月27日出生於薩爾斯堡，莫札特音樂基金會在當地舉辦音樂會、維護莫札特博物館並支持相關學術研究。

「我不想為莫札特建造一座紀念碑。這樣的紀念碑已經夠多了。但我想要展現他的人性一面，展現他儘管才華橫溢，卻也只是一個普通人，」赫爾表示。

為了賦予雕像人性化的一面，赫爾將莫札特與他的愛犬一同描繪在雕像中。眾所周知，莫札特與家人經常帶著狗狗，在住所旁的米拉貝爾花園(Mirabell Garden)散步。

莫札特音樂基金會用320尊雕像，描繪莫札特與愛犬皮佩爾。（美聯社）