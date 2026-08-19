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捷克發現6500年前天文觀測聖域 比英國巨石陣早千年

中央社19日專電
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圖為英國巨石陣。(美聯社)
圖為英國巨石陣。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：捷克赫萊比村附近發現6500年前環形聖域。
  • 重點二：遺址布局可觀測太陽月亮週期，疑似史前天文台。
  • 重點三：年代比英國巨石陣早約1000多年，具儀式意義。

捷克考古學家在中部城鎮赫萊比村（Chleby）附近發現一座與太陽、月亮運行相關的環形遺址。這座擁有6500多年歷史的聖域，被認為是歐洲最古老的紀念性遺址之一，年代比英國巨石陣（Stonehenge）還早約1000多年。

西波希米亞大學科學家領導的考古團隊，正在研究位於捷克中部寧布爾克（Nymburk）地區赫萊比村附近的一座史前聖域。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，西波希米亞大學發言人錢多瓦（Andrea Čandová）表示，這座有6500多年歷史的聖域，曾是一個與太陽和月亮運行相關的儀式中心。研究人員已確認，這是中歐最古老的紀念性遺址之一，比英國巨石陣早約1000多年。

研究發現，人們在約在6500年前於今日的赫萊比建造一座直徑約230公尺、近乎圓形的圍地。這座建築包括一道超過2.5公尺深的壕溝，與12個不規則分布的入口。

▲ 影片來源：Facebook＠In The Footsteps of the Ancients（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

研究負責人克里斯多福（Petr Krištuf）表示：「此時期的圓形圍地在這個地區沒有其他已知案例，光這點就讓遺址非常特殊。當我們分析入口分布後，發現它們並非隨機排列，而是形成一套系統，可以用來觀察太陽和月亮週期中最重要的時刻。」

考古學家推測，這可能是個史前「天文台」，並已確定幾個主要的觀測位置。其中一個與月亮在地平線上的極端位置有關，這種現象大約每18年出現一個完整週期。另一個則將夏至時的日出與冬至時的日落連接起來。這種布局和巨石陣類似。

克里斯多福指出，對史前農業社群來說，日出與夏至代表開始，而日落與冬至則象徵結束。巨石陣的主要軸線也採用同樣的原理，「我們發現，赫萊比的聖域也採用類似設計，只不過早了1000多年，這點是透過有機物的年代測定得以確認。」

報導指出，與巨石陣一樣，赫萊比遺址也曾被用於儀式活動。一項重要證據顯示，入口附近的壕溝中有牛頭骨和牛角。

查理大學的考古學家圖雷克（Jan Turek）表示：「我們推測，它們原本可能裝飾在通往圍地的巨大門廊上。牛是早期農民重要的宗教象徵之一，在當時歐洲許多地區都能找到相關證據。」

考古學家還在壕溝中發現人類骨骼。目前的研究顯示，這處遺址後來的功能發生變化。克里斯多福說：「到了鐵器時代，這座紀念性建築可能已徹底失去原本的意義。壕溝逐漸被填平，聖域則變成一般聚落。」

赫萊比並未像巨石陣一樣持續被當作神聖場所使用，而是逐漸失去宗教功能，轉變為普通居住區。研究人員希望透過土壤中的化學成分，進一步重建這座聖域在不同歷史階段所扮演的角色。

精華 FAQ

  • 遺址位於捷克中部寧布爾克地區的赫萊比村附近，距今約6500多年。考古團隊認為，它是中歐最古老的紀念性遺址之一，年代甚至比英國巨石陣早約1000多年。

  • 因為圍地的12個入口並非隨機分布，而是形成可觀測太陽與月亮週期的系統，包含月亮18年極端位置與夏至日出、冬至日落等重要觀測點，布局與巨石陣相似。

  • 研究顯示，遺址早期作為儀式中心，壕溝中出土牛頭骨、牛角與人類骨骼；到鐵器時代後，其宗教功能逐漸消失，壕溝被填平，最後可能轉變為一般聚落。

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