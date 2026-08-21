我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

畢卡索簽名版畫失竊8年...威州房東清屋 赫見牆上掛名畫

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫廊主人德林德展示當年失竊名畫的照片。（美聯社）
畫廊主人德林德展示當年失竊名畫的照片。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

密爾瓦基一名房東清理空置公寓時，意外找回2018年遭竊的畢卡索簽名版畫〈鬥牛士〉，畫廊老闆確認真跡後，作品現由警方保管並待後續處理。

美國威斯康辛州密爾瓦基一間畫廊2018年遭竊的畢卡索（Pablo Picasso）版畫，失蹤8年後意外重見天日。一名房東日前清理遭驅逐租客留下的空置公寓時，在牆上發現一幅布滿灰塵的畫作，經骨董商友人辨認後報警，警方再聯絡畫廊老闆比爾・德林德（Bill DeLind），他確認這正是當年遭竊的作品。

衛報引述美聯社報導，這幅名為「鬥牛士」（Torero）的版畫，是已知僅有30幅由畢卡索親筆簽名的作品之一。德林德表示，警方上周致電要求他查看一件藝術品時，他一眼便認出失竊作品，直呼：「我不知所措，這一刻對我來說太震撼了。」他也說，畫框背面仍貼著自己「DeLind Fine Art Appraisals」公司的標籤，與2018年失竊時完全相同，「它確實是我的，它繞了一大圈又回來了。」

這幅「鬥牛士」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢卡索本人簽名的稀有版本之一。...
這幅「鬥牛士」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢卡索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

發現畫作的密爾瓦基房東提姆・德茲（Tim Dertz）接受當地媒體訪問時表示，他在清理一間遭驅逐租客的公寓時，看到這幅畫「掛在一個很奇怪的位置」，而且畫作上方累積大量灰塵，看起來「已經掛在那裡非常、非常久了」。

德茲隨後把畫拿給一名骨董商朋友查看，對方認出這是畢卡索作品，並認為可能就是德林德2018年報案失竊的那幅版畫。德茲於是將作品交給警方，警方進一步聯絡德林德。德林德回憶接到電話時說：「當他們打給我時，我完全不敢相信。」

密爾瓦基警方15日表示，竊盜及財產犯罪的追訴時效一般為6年，而該案已滿8年，但目前案件仍在調查中。美國聯邦調查局（FBI）密爾瓦基辦公室發言人則拒絕評論。

德林德表示，這幅作品2018年失竊時估價約3.5萬至5萬美元，他認為作品目前價值變化不大，但經歷這段失而復得的故事後，價值可能接近5萬美元。

目前版畫仍由密爾瓦基警方保管，當初委託德林德畫廊代售的客戶，則正與保險公司協商後續的產權與理賠問題。

德林德也透露，他已於今年2月去世的前商業夥伴對2018年的失竊案一直非常難過，每年失竊案發生的紀念日都會打電話給警方，希望警方再次公開案件消息，盼望這幅畢卡索作品能夠重返主人手中。

德林德說：「如果他知道這件事，一定會欣喜若狂。這幅作品對他而言很特別。」

畫廊主人德林德指著當年名畫失竊的位置。（美聯社）
畫廊主人德林德指著當年名畫失竊的位置。（美聯社）

精華 FAQ

  • 密爾瓦基一名房東清理遭驅逐租客留下的空置公寓時，發現一幅布滿灰塵、掛在牆上很久的畫作。他請骨董商朋友辨認後報警，才追查出是失竊多年的畢卡索作品。

  • 警方先聯絡畫廊老闆比爾・德林德，請他查看藝術品；他一眼就認出是當年失竊的〈鬥牛士〉。畫框背面仍貼著他的公司標籤，也進一步證明作品來源無誤。

  • 密爾瓦基警方表示，竊盜與財產犯罪追訴時效一般為6年，但本案已滿8年，仍在調查中。作品目前由警方保管，原委託代售的客戶正與保險公司協商產權與理賠。

畢卡索 租客

上一則

DNA吻合99.5% 比利時王子認26歲兒 只有頭銜沒繼承權

下一則

秘魯南部6.7強震 22棟住宅、1校、6醫療中心受損

延伸閱讀

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙
移除3幅班克西壁畫 耗費英國納稅人15萬英鎊

移除3幅班克西壁畫 耗費英國納稅人15萬英鎊
華人出租房屋 一原因竟被警局貼封條

華人出租房屋 一原因竟被警局貼封條
舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案

舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案

熱門新聞

哈利王子一家將於月底搬回英國。（美聯社）

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

2026-08-19 19:29
赤根智子檔案照。（美聯社）

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

2026-08-18 16:18
金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。(美聯社)

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

2026-08-20 00:33
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...