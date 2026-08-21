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比利時工人鋪汙水管 意外挖出市值千萬金條 5年無人認領可分

編譯周辰陽
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比利時東法蘭德斯省建築工人日前在一處房產鑽孔鋪設新污水管線時，意外發現一批據報價...
比利時東法蘭德斯省建築工人日前在一處房產鑽孔鋪設新污水管線時，意外發現一批據報價值900萬歐元的金條和金幣。(取材自臉書 Lokale Politie Dendermonde)

AI摘要

文章摘要整理：

比利時東法蘭德斯省工人施工時意外發現市值約900萬歐元的金條與金幣，警方已展開調查，若5年內無人認領且排除犯罪來源，可能由工人與慈善機構分得。

比利時東法蘭德斯省的建築工人日前在一處房產鑽孔鋪設新汙水管線時，意外發現地下室牆壁內封藏著一批據報價值900萬歐元（約1042萬美元）的金條和金幣。由於建築工人和擁有這處地點的當地慈善機構都有機會提出所有權主張，也引發外界關注究竟誰能留下這批寶藏。

BBC引述當地媒體報導，工人當時正在鑽孔鋪設新的汙水管線並處理建築物地基。施工團隊一名18歲暑期工科比（Kobe）接受比利時公廣VRT訪問時說，眾人第一反應是「不敢相信、感到驚訝」。他原本以為挖到的只是1歐元硬幣，直到看見一塊金塊躺在那裡，才意識到事情「比想像中更大」。

施工團隊不久後報警，並表示不可能把這批黃金據為己有。科比說，900萬歐元根本不可能藏起來；工地經理馬里奧也指出，現場有這麼多金幣和金條，幾乎不可能私下帶走，「再說，那等於是偷竊」。

這處房產目前由東法蘭德斯社會福利中心（CAW Oost-Vlaanderen）持有，該機構在約有4.7萬人口的佛蘭德斯城市登德爾蒙德（Dendermonde）提供社福服務。主任希拉特（Geert Hillaert）表示，得知消息時相當驚訝，也希望這批寶藏最後能用來支持機構工作，因應「我們每天所面臨的巨大需求」。

警方展開調查後，警告民眾不要前往仍在施工的現場尋寶，並表示這棟房屋已被「翻了個底朝天」，所有黃金也已移往安全地點。警方甚至把臉書大頭貼換成一枚金幣圖片，表示希望這批寶藏最後能有適當歸屬，並真正改變人們的生活。

當地檢方表示，目前仍不清楚合法所有人可能是誰。依比利時法律，所有人有5年時間提出認領；如果始終沒有人成功主張所有權，且調查確認這批黃金與犯罪活動無關，之後可依民法由發現者與房產所有人共同分配。

這也意味著，發現黃金的建築工人和持有房產的慈善機構，可能都得等待最長5年，才能知道這批黃金最後究竟歸誰。

FB連結：https://www.facebook.com/share/p/1HSjrQALjW/

精華 FAQ

  • 比利時東法蘭德斯省工人在一處房產鑽孔鋪設新汙水管線、處理地基時，意外在地下室牆壁內發現這批金條與金幣，總價值約900萬歐元。

  • 檢方仍在調查合法所有人是誰，因為工人與房產持有的慈善機構都可能主張權利；此外，必須先確認這批黃金與犯罪活動無關，才能進入分配程序。

  • 依比利時法律，若5年內沒有人成功提出所有權主張，且調查確認與犯罪無關，之後可依民法由發現者與房產所有人共同分配這批黃金。

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