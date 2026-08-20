成本上漲、上班族不續攤… 日本居酒屋陷倒閉潮 上半年已118家

日本居酒屋面臨食材、營運成本飆升及大型連鎖業者競爭等多重衝擊，今年上半年共有118家居酒屋業者倒閉；圖為東京新宿地區。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 日本居酒屋在食材、水電成本上升與下班續攤文化式微下陷入倒閉潮，2026年上半年已有118家歇業；業界正嘗試以特色餐點、體驗與觀光客需求尋找生路。

日本 夜間最美的風景居酒屋，現正面臨食材與營運成本飆升、傳統下班文化改變及大型連鎖業者競爭等多重壓力的衝擊而陷入窘境。根據東京商工研究(TSR)統計顯示，2026年上半年共有118家居酒屋業者倒閉，創下1989年開始有可比紀錄以來新高，甚至預估今年全年居酒屋倒閉家數恐創下歷史新高。

日經亞洲報導，位於東京江東區的一家小型居酒屋「藏之介」儘管周五晚上，擁有20多個座位的居酒屋裡幾乎座無虛席，但對店主松原和則而言，卻沒有太多值得慶祝的理由，因為這家店正面臨食材和水電成本飆升而壓縮利潤空間的壓力。

客流回升 獲利卻未復甦

儘管新冠疫情 後，客流量已逐漸恢復，但獲利卻沒有跟上復甦腳步，店家為此已經將菜單品項砍掉一半，同時約每半年調漲一次價格，還主打每日特餐，以因應食材成本不斷變動。報導指出，這種現象並非單一店家所有，而是日本居酒屋業界普遍遭遇的壓力。

根據東京商工研究(Tokyo Shoko Research，TSR)的統計，2026年上半年共有118家居酒屋業者倒閉，創下自1989年開始有可比紀錄以來，上半年同期最高紀錄。TSR並預估，2026年全年居酒屋倒閉家數可能創下歷史新高。值得注意的是，這些倒閉店家中，其中超過90%業者員工人數不到10人，凸顯出小型居酒屋業者衝擊最大。

對小型居酒屋業者而言，他們面臨兩難：調漲價格，可能流失顧客；自行吸收不斷增加的成本，則勢必犧牲獲利。

此外，消費者飲酒習慣的改變，也讓業者承受更多壓力。「藏之介」店主松原則和表示，疫情後企業聚餐大致已經恢復，但過去日本下班文化中相當普遍的「續攤」，也就是第二攤、第三攤，如今明顯減少，導致居酒屋深夜時段的營收下滑。

日本政府近期的政策，也可能為居酒屋業界帶來另一項阻力。由於日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)政府計畫從明年4月起，將食品消費稅率由目前的8%降至1%，為期兩年。業界觀察人士擔心，這項措施可能鼓勵更多消費者從超市購買即食食品，在家喝酒，而不是到居酒屋用餐。

TSR經理後藤健二(Kenji Goto)說：「一旦在家喝酒的習慣形成，就很難改變。」

此外，小型居酒屋還面臨大型連鎖餐廳及速食業者的激烈競爭。日本研究機構富士經濟(Fuji Keizai Group)預估，包括居酒屋風格餐飲及「爐端燒」(robatayaki)在內的市場規模，預估到2035年將達1.1兆日圓，較2019年縮減31%；相較之下，像是漢堡、拉麵及迴轉壽司連鎖店在內的速食市場，2035年規模預估將達5.1兆日圓，較2019年成長58%。

居酒屋消費 走向特色化

不過餐飲業分析師三輪大輔則認為，居酒屋並非單純失去消費者，而是消費需求正在改變。過去消費者選擇居酒屋，主要考量價格、是否靠近車站，以及「喝到飽」等方案；如今在通膨壓縮家庭支出的情況下，消費者反而更重視「值得花錢」的體驗，包括招牌料理、在地清酒、特色服務及獨特氛圍。

此外，外國觀光客的消費偏好，或許也提供小型居酒屋一條生存方向。相較於價格，外國遊客往往更重視體驗、在地料理、親密的用餐環境，以及與店家人員互動的機會。

除了外國觀光客商機之外，近年來也愈來愈常看到年輕日本人出現在像是東京澀谷車站附近「Nonbei Yokocho」(思い出横丁，飲兵衛橫丁）的巷弄裡。他們被充滿昭和時代(1926年至1989年)風情的復古氛圍，以及店內親密的人際互動所吸引。

因此，分析認為，過去被視為老派飲酒街區的地方，如今正被在社群媒體、遠距工作，以及面對面交流機會減少的環境中成長的新世代重新發掘。

居酒屋「會津」(Aizu)老闆御厨浩一郎親眼見證這種轉變。他說：「以前年輕人會覺得這種地方讓人有點害怕。」他表示「雖然公司聚餐可能變少了，但我不認為人們想和彼此聊天的需求已經消失。」