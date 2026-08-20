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捷克高溫乾旱 森林野菇難生長鬧「大罷工」

中央社
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「採野菇」堪稱捷克的全民傳統，但今年受酷熱乾旱影響，導致大多數森林僅剩零星區域有...
「採野菇」堪稱捷克的全民傳統，但今年受酷熱乾旱影響，導致大多數森林僅剩零星區域有真菌生長，恐面臨「無菇可採」窘境。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

捷克今夏遭遇異常高溫與長期乾旱，降雨量創1961年以來新低，導致野菇幾乎停滯生長，採菇季大受打擊，但部分山區仍出現少見耐熱真菌。

「採野菇」堪稱捷克的全民傳統，每逢夏末秋初，民眾總會步入森林尋覓野菇蹤跡。然而，今年受酷熱乾旱影響，導致大多數森林僅剩零星區域有真菌生長，採菇者恐面臨「無菇可採」的窘境。

捷克今夏面臨異常高溫與長期乾旱，導致依賴潮濕環境的菇類生長停滯，迎來慘澹的採菇季。根據捷克水文氣象局（ČHMÚ）統計，今年1月1日至8月10日期間的全國平均降雨量，已創下自1961年以來的新低紀錄。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克真菌學會（Czech Mycological Society）的真菌學家博羅維奇卡（Jan Borovička）表示，目前野菇幾乎停止生長，而且今年不太可能大量復甦，「今年完全是一場悲劇，是最糟糕的季節之一。」

他指出，一波野菇生長潮現在正走向結束，只有在降雨量較高的地區才有。德捷邊界的厄爾士山脈（Ore Mountains）的部分地區與克爾科諾謝山脈（Krkonoše）的山麓狀況稍好，但即便如此，和往年比情況依然不佳。

據捷克水文氣象局發布的互動地圖，捷克全境目前大部分地區的菇類生長機率為「低」或「極低」。機率最高的地方是東北部的山區，與厄爾士山脈和舒馬瓦山脈（Šumava）的部分地區。

博羅維奇卡表示，他周末去厄爾士山脈，只發現少數微弱且乾枯的野菇，「情況很糟糕」。

對於熱愛採菇的捷克人來說，這意味著今年夏末的採菇巡禮恐怕要大失所望。不過，乾旱倒也沒讓野菇徹底絕跡。

夏季暴雨帶來一些不尋常的耐熱物種，特別是在易北河（Elbe）流域附近，當中包括色彩鮮豔且罕見的真菌，例如紅紫牛肝菌（red-purple bolete）。這些物種大多不可食用，並吸引攝影師和真菌愛好者把它們記錄下來。

精華 FAQ

  • 主要原因是今夏異常高溫與長期乾旱，讓依賴潮濕環境的菇類難以生長。捷克1月1日至8月10日的降雨量也創1961年以來新低，使採菇季明顯失色。

  • 相對較好的區域包括東北部山區，以及德捷邊界的厄爾士山脈、舒馬瓦山脈部分地區和克爾科諾謝山麓。不過整體仍不如往年，菇類生長機率多為低或極低。

  • 並非完全沒有。夏季暴雨反而帶來一些不尋常的耐熱物種，像易北河流域附近出現色彩鮮豔、罕見的紅紫牛肝菌等多數不可食用菇類，吸引攝影者記錄。

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