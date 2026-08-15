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日本居酒屋陷倒閉潮：食材成本激增、續攤文化退場

編譯林聰毅／綜合外電
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在成本上漲的打擊下，今年上半年日本居酒屋倒閉家數為近40年來最高。（路透）
在成本上漲的打擊下，今年上半年日本居酒屋倒閉家數為近40年來最高。（路透）

日本居酒屋產業正面臨倒閉潮。在食材與能源成本激增、年輕人飲酒習慣改變與「續攤文化」退場的多重夾擊下，今年上半年日本居酒屋倒閉數已攀新高，眾多小店家在「不敢漲價」與「利潤失守」困境中痛苦掙扎。

根據東京商工調查，今年上半年就有118家居酒屋倒閉，為1989年有紀錄以來同期最高，其中逾九成倒閉店家的員工數不到10人。

儘管新冠疫情過後，居酒屋顧客回流，但又遭受能源、工資和食材成本三重上漲打擊。日本居酒屋產業規模已比2019年縮水約15%，截至2024年，居酒屋數量已連13年下滑。富士經濟集團預測，2035年居酒屋和爐端燒等炭烤食品的市場規模將為1.1兆日圓，較2019年下降31%。

東京居酒屋「藏之助」店內20多個座位的吧檯經常擠滿下班後的顧客，但老闆松原和典（音譯）卻苦惱不斷上漲的食材和水電成本持續壓縮利潤空間。為維持運營，該店將菜色數量削減一半，大約每六個月漲價50日圓（新台幣約10元），且日益仰賴每日特價菜來因應食材成本變動。

松原說，幾乎每位顧客都會點招牌菜烤鰹魚。但過去兩三年間鰹魚批發價漲三到四倍，「如果我們再漲價，顧客就不會再點了」。

他的困境幾乎就是整個產業的縮影，小型店家處境尤其艱難，食材、水電和租金成本都在上漲，若是提高售價，可能失去顧客，但承擔更高成本，將犧牲利潤。許多店家無法將成本充分轉嫁給顧客，獲利能力下降，進而倒閉。

但更深層的問題是日本飲酒文化的改變。如今，日本年輕人的飲酒量遠比前幾代少很多，往昔員工被迫與老闆不斷續攤喝酒的文化也幾乎已成為歷史。

精華 FAQ

  • 根據東京商工調查，今年上半年共有118家居酒屋倒閉，創下1989年有紀錄以來同期最高，其中超過9成倒閉店家的員工數不到10人。

  • 業者面臨食材、水電、能源與工資同步上漲，但若直接漲價，容易讓顧客減少點餐甚至流失；若不漲價，利潤又會被持續侵蝕。

  • 日本年輕人的飲酒量比前幾代少很多，過去員工被迫與老闆續攤喝酒的文化也逐漸消失，導致居酒屋的傳統客源與消費模式持續縮小。

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