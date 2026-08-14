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現代又簡潔？Instagram商標換新字體 網友反應兩極：看不懂

編譯吳孟真／綜合外電
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Meta周四（13日）推出新版Instagram（IG）文字商標，更新已沿用十年...
Meta周四（13日）推出新版Instagram（IG）文字商標，更新已沿用十年的純文字標誌，稱新版設計更簡潔且更具現代感，但在用戶間引發兩極化的反應。 （路透）

Meta周四（13日）推出新版Instagram（IG）文字商標，更新已沿用十年的純文字標誌，稱新版設計更簡潔且更具現代感，但在用戶間引發兩極化的反應。

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）13日發文表示，「Instagram應用程式（App）的文字商標已經十年沒有變過，是時候換新了」，「新版更簡潔、更具現代感，同時保留原版元素，以及IG貫的簡約與精緻設計」。Instagram的圖案標誌，則沒有更動。

文字商標（wordmark）是以文字拼出的品牌名稱設計，標誌（logo）則泛指代表品牌的圖像設計或符號。

根據Meta新聞稿，團隊發想了數百種設計，最後選擇沿用手寫字體。Instagram產品設計總監普羅布斯特（Jasmine Probst）表示，「手寫字體能反映個人特色，因此我們認為很合適」。

公告發布後一小時內，就有逾2,000名用戶留言。部分用戶相當喜歡新版設計，其中一名在莫塞里的貼文下方留言表示，「（新設計）現代又簡潔，也很有趣」，另一名說，「這個商標還真花俏」。

但也有批評者質疑新版設計的易讀性與無障礙性。有人認為「Instagram」商標中的「s」和「r」有點難辨識，經過特殊設計的「r」，很容易被誤認為「z」或「u」等其他字母，「s」看起來也有點像「a」。另一名用戶則質疑，「這真的能通過無障礙檢測嗎？」

還有人打趣說，「Instaguam！很高興看到這個美國屬地（關島，Guam）終於獲得應有的關注」。也有用戶留言嘲諷說，「這唸起來像幼兒的發音」。

還有一些留言者抱怨，Instagram在更新商標的同時，卻沒有處理更迫切的問題，例如提出過濾AI生成內容的方法，或清除機器人帳號。

▲ 來源：Instagram＠mosseri（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 這次調整的是Instagram的文字商標，也就是以字母拼出的品牌名稱設計；原本的圖案標誌並沒有更動，更新重點在於字體與視覺風格的重新設計。

  • Meta表示新版設計比過去更簡潔、現代，並保留原版的核心元素；Instagram設計團隊則稱，他們從數百種方案中挑出沿用手寫字體的版本，認為更能呈現個人特色。

  • 不少網友認為新版字形較難辨識，特別是字母s與r容易看錯，也有人質疑是否符合無障礙需求；另外，還有人批評平台應先處理AI內容與機器人帳號問題。

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