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挪威百年泳池奇幻桑拿 「鐵扇公主」搧風、汗水淋漓中交朋友

中央社
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位於挪威的Sagene Folkebad泳池，坐落在貫穿奧斯陸的阿克爾河的河岸邊...
位於挪威的Sagene Folkebad泳池，坐落在貫穿奧斯陸的阿克爾河的河岸邊，曾是奧斯陸工人洗澡的公共澡堂，現在對外開放成為市民社交休憩空間。(中央社)

位於挪威的Sagene Folkebad泳池，坐落在貫穿奧斯陸（Oslo）的阿克爾河的河岸邊，曾是奧斯陸工人洗澡的公共澡堂，現在對外開放成為市民社交休憩空間。在這座有百年歷史的公共泳池，能體驗一場奇幻的挪威桑拿儀式（Ritual），在精油熱氣汗水淋漓之下，還能交到新朋友。

沿著貫穿奧斯陸的阿克爾河（Akerselva）散步，不免被一棟顏色、外觀都很特殊的建築物吸引，這是一間叫做Sagene Folkebad的泳池。這個游泳館建立於1899年，曾是公共澡堂，是鄰近區域工人洗澡的地方，1926年加建泳池，提供學校使用。2000年關閉整修，2021年重新對外開放學校游泳課使用，如今全面開放，由奧斯陸桑拿協會（Oslo Sauna Association）管理。

現場管理員介紹館內設施，有兩處桑拿和兩處泳池，還有桶浴、冰浴，還有休息室可飲用茶水、吃水果，甚至有一間瑜伽教室。管理員神祕地說：「妳真好運，今天剛好有Ritual。」

挪威Sagene Folkebad泳池館內維持著類似100多年前的裝置與配色，翻...
挪威Sagene Folkebad泳池館內維持著類似100多年前的裝置與配色，翻新後很有好萊塢鬼才導演魏斯安德森的電影美學風格。照片攝於7月21日。(中央社)

館內維持著類似100多年前的裝置與配色，翻新後很有好萊塢鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）的電影美學風格。地方雖然不大，但應有盡有。

到底什麼是Ritual？進行Ritual的老師說，這是一種在桑拿裡藉由精油蒸發、緩慢提高溫度，達到身心放鬆的儀式。

只見人們從不同角落冒出來，頭上還帶著毛織帽，問泳客為什麼，她說：「這是為了不要讓頭的溫度太高。」

由奧斯陸桑拿協會管理的Sagene Folkebad泳池，提供桑拿和泳池服務，協...
由奧斯陸桑拿協會管理的Sagene Folkebad泳池，提供桑拿和泳池服務，協會也出了很多周邊商品，圖為桑拿儀式使用的毛帽。照片攝於7月21日。(中央社)

其中一個頭戴毛帽的女子是台灣人，在奧斯陸住了好些年，她說她幾乎每天都會桑拿，這是她日常社交、休閒的活動。

Ritual開始前，只見這些戴著毛帽的人們，在桑拿房門前很熟練地拿掉項鍊、眼鏡，拿著很類似的水瓶，進入桑拿房就坐。

領導Ritual的老師戴著毛帽，推著裝滿精油冰球與道具進入桑拿房。她大概解釋一下今天會聞到哪些氣味，就把冰球放進滾燙的石頭上，開始桑拿儀式。

裝著精油冰球與道具的推車是挪威桑拿儀式Ritual老師的必備品。(中央社)
裝著精油冰球與道具的推車是挪威桑拿儀式Ritual老師的必備品。(中央社)

精油隨著冰融化進入空氣中，老師拿起毛巾，先對著空中搧風，然後開始對著大家搧風。熱氣與氣味跟著她舞動的毛巾撲面而來，一開始有點不習慣，後來漸漸感到放鬆。

這樣的儀式重複了幾次，老師手中的毛巾也換成扇子，到最後溫度調整到最高，老師拿出一把巨大的扇子，奮力地對著大家搧風，讓人想起西遊記火焰山前的鐵扇公主。

Ritual結束後，人們淋浴、游泳，身體降溫後再回到桑拿房，三五好友在桑拿房大汗直流，聊著生活日常，就算是陌生人，也熱絡交談、認識彼此。

精華 FAQ

  • 它最初是1899年建立的公共澡堂，供附近工人洗澡；1926年加建泳池供學校使用，2000年關閉整修後，2021年重新開放，現已成為市民可使用的社交休憩空間。

  • 館內有2處桑拿、2處泳池，還有桶浴、冰浴、休息室、茶水與水果，甚至設有瑜伽教室；其中最特別的是以精油蒸氣與搧風進行的Ritual桑拿儀式。

  • Ritual透過精油冰球加熱、緩慢升溫，再由老師以毛巾與扇子搧風，營造熱氣與香氣交織的放鬆感；結束後人們再淋浴、游泳與聊天，成為社交活動。

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