布魯塞爾花毯節吹和風 70萬朵鮮花重現葛飾北齋名作

布魯塞爾花毯節13日登場，以超過70萬朵鮮花，在布魯塞爾大廣場重現日本浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布魯塞爾花毯節以70萬朵鮮花重現北齋名作。

布魯塞爾花毯節以70萬朵鮮花重現北齋名作。 重點二： 活動為慶祝比利時與日本建交160年而舉辦。

活動為慶祝比利時與日本建交160年而舉辦。 重點三：百餘名志工一上午完成花毯，預計展出3到4天。

兩年一度的布魯塞爾花毯節今天登場。今年以超過70萬朵鮮花，在布魯塞爾大廣場重現日本 浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」。總共動員超過百名志工，利用一個上午的時間完成這幅作品。

布魯塞爾花毯節（Flower Carpet）始於1971年，在布魯塞爾大廣場以鮮花鋪出面積約1680平方公尺的地毯，供遊客欣賞，已是布魯塞爾重要的觀光 活動之一。

今年為了慶祝比利時與日本建交160年，主辦單位選擇了日本浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」作為主題，並與日本的藝術家合作，以鮮花在布魯塞爾大廣場重現這幅名作。

為了完成這幅作品，主辦單位號召了百餘名志工合作，從13日一早就開始按照指示將不同顏色與種類的花朵鋪設在指定的位置。

志工艾琳娜（Alena）接受中央社訪問時提到，今天上午6時30分左右就在大廣場集合並聽取說明簡報，接著在7時開始鋪設鮮花，預計中午前完成。

布魯塞爾花毯節動員超過百名志工，利用一個上午的時間完成「神奈川沖浪裏」這幅作品。許多志工在上午6時30分左右就抵達布魯塞爾大廣場報到(中央社)

她也和記者分享擔任志工的心情。她說這是一個龐大的計畫，而且是由眾人一起完成，和家人與朋友一起，也認識了新朋友，像這次就有來自日本的人，彼此可以互相交流、互相學習。

艾琳娜說，當作品完成後，每個人都在欣賞這個由眾人共同努力完成的成果時，感覺真的很棒。

由於這次的作品構想是來自於日本，因此也有許多住在比利時的日本人擔任志工，一同創作。

杉野先生帶著一雙兒女一起來擔任志工，他接受中央社訪問時表示，日前看到志工招募的訊息，由於過去未曾參加過這類的活動，因此想要參加看看，於是就報名了。對於這次活動，他形容是「很棒的經驗」。

近來歐洲面臨熱浪影響，令人擔心高溫將會影響鋪設在布魯塞爾大廣場的花朵。主辦方表示，今年花卉品質是歷年來最好之一。(中央社)

談到有關今年的主題設定，布魯塞爾花毯非營利協會的成員李察（Richard）表示，當日本的藝術家提出以「神奈川沖浪裏」作為本屆的創作主題時，協會成員們立刻就同意了。

他說，「神奈川沖浪裏」是日本很重要的藝術設計，因此任何來到布魯塞爾大廣場的人，都會對這件事感興趣。

近來歐洲面臨熱浪影響，令人擔心高溫將會影響鋪設在廣場的花朵。李察說，花商表示今年花卉品質是歷年來最好之一，此外，花毯展示的時間控制在3到4天，希望今天來的民眾跟週日才來的民眾，都能欣賞到相同品質的花毯，所以不會有問題。