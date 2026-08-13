我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華男與女友吵架 ICE登門逮捕 人莫名消失

黃秋生嗆「土包」 中國美女網紅拍片反擊：學藝先做人

布魯塞爾花毯節吹和風 70萬朵鮮花重現葛飾北齋名作

中央社13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯塞爾花毯節13日登場，以超過70萬朵鮮花，在布魯塞爾大廣場重現日本浮世繪大師...
布魯塞爾花毯節13日登場，以超過70萬朵鮮花，在布魯塞爾大廣場重現日本浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布魯塞爾花毯節以70萬朵鮮花重現北齋名作。
  • 重點二：活動為慶祝比利時與日本建交160年而舉辦。
  • 重點三：百餘名志工一上午完成花毯，預計展出3到4天。

兩年一度的布魯塞爾花毯節今天登場。今年以超過70萬朵鮮花，在布魯塞爾大廣場重現日本浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」。總共動員超過百名志工，利用一個上午的時間完成這幅作品。

布魯塞爾花毯節（Flower Carpet）始於1971年，在布魯塞爾大廣場以鮮花鋪出面積約1680平方公尺的地毯，供遊客欣賞，已是布魯塞爾重要的觀光活動之一。

今年為了慶祝比利時與日本建交160年，主辦單位選擇了日本浮世繪大師葛飾北齋的名作「神奈川沖浪裏」作為主題，並與日本的藝術家合作，以鮮花在布魯塞爾大廣場重現這幅名作。

為了完成這幅作品，主辦單位號召了百餘名志工合作，從13日一早就開始按照指示將不同顏色與種類的花朵鋪設在指定的位置。

志工艾琳娜（Alena）接受中央社訪問時提到，今天上午6時30分左右就在大廣場集合並聽取說明簡報，接著在7時開始鋪設鮮花，預計中午前完成。

布魯塞爾花毯節動員超過百名志工，利用一個上午的時間完成「神奈川沖浪裏」這幅作品。...
布魯塞爾花毯節動員超過百名志工，利用一個上午的時間完成「神奈川沖浪裏」這幅作品。許多志工在上午6時30分左右就抵達布魯塞爾大廣場報到(中央社)

她也和記者分享擔任志工的心情。她說這是一個龐大的計畫，而且是由眾人一起完成，和家人與朋友一起，也認識了新朋友，像這次就有來自日本的人，彼此可以互相交流、互相學習。

艾琳娜說，當作品完成後，每個人都在欣賞這個由眾人共同努力完成的成果時，感覺真的很棒。

由於這次的作品構想是來自於日本，因此也有許多住在比利時的日本人擔任志工，一同創作。

杉野先生帶著一雙兒女一起來擔任志工，他接受中央社訪問時表示，日前看到志工招募的訊息，由於過去未曾參加過這類的活動，因此想要參加看看，於是就報名了。對於這次活動，他形容是「很棒的經驗」。

近來歐洲面臨熱浪影響，令人擔心高溫將會影響鋪設在布魯塞爾大廣場的花朵。主辦方表示...
近來歐洲面臨熱浪影響，令人擔心高溫將會影響鋪設在布魯塞爾大廣場的花朵。主辦方表示，今年花卉品質是歷年來最好之一。(中央社)

談到有關今年的主題設定，布魯塞爾花毯非營利協會的成員李察（Richard）表示，當日本的藝術家提出以「神奈川沖浪裏」作為本屆的創作主題時，協會成員們立刻就同意了。

他說，「神奈川沖浪裏」是日本很重要的藝術設計，因此任何來到布魯塞爾大廣場的人，都會對這件事感興趣。

近來歐洲面臨熱浪影響，令人擔心高溫將會影響鋪設在廣場的花朵。李察說，花商表示今年花卉品質是歷年來最好之一，此外，花毯展示的時間控制在3到4天，希望今天來的民眾跟週日才來的民眾，都能欣賞到相同品質的花毯，所以不會有問題。

精華 FAQ

  • 今年主題是日本浮世繪大師葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》，主辦單位用超過70萬朵鮮花在布魯塞爾大廣場重現這幅名作，讓遊客欣賞花藝與日本藝術結合的效果。

  • 主辦單位表示，這是為了慶祝比利時與日本建交160年。當日本藝術家提出以《神奈川沖浪裏》為主題時，協會立刻同意，認為這幅作品極具代表性，也能吸引到訪民眾關注。

  • 主辦單位動員百餘名志工，從早上6時30分集合、7時開始鋪設，依指示把不同顏色與種類的花放到指定位置，預計中午前完成；花毯展示約3到4天。

日本 觀光

上一則

阿聯控伊朗襲阿布達比國家石油公司船隻 一周內第2起

下一則

美伊戰爭重創美軍死神機隊 至少45架墜毀或遭擊落

延伸閱讀

歐洲12日迎天文奇景 比利時湧現日食眼鏡搶購潮

歐洲12日迎天文奇景 比利時湧現日食眼鏡搶購潮
第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親子國際文化嘉年華

第16屆國際童玩節22日庫比蒂諾登場 百個攤位打造親子國際文化嘉年華
布碌崙綠點影展 百部電影跨國交流 台灣3作品入選

布碌崙綠點影展 百部電影跨國交流 台灣3作品入選
世界最慢音樂會 德國教堂管風琴 639年只奏一曲

世界最慢音樂會 德國教堂管風琴 639年只奏一曲

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
敘利亞前總統阿塞德。（路透檔案照）

敘利亞前總統阿塞德被判死刑

2026-08-11 12:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合
美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅
陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折