印航驟降90公尺釀24人傷 機師檢出大麻罰停飛
印度航空一架A320班機在普吉飛往新德里途中突降90公尺致24人受傷，涉事機長藥檢兩度呈大麻陽性，印度已停飛機組並展開嚴重事故調查。
AI摘要
文章摘要整理：
印度航空一架A320班機在普吉飛往新德里途中突降90公尺致24人受傷，涉事機長藥檢兩度呈大麻陽性，印度已停飛機組並展開嚴重事故調查。
印度航空（Air India）一架空中巴士A320客機日前從泰國普吉島飛往新德里途中，飛行高度突然驟降約90公尺，造成機上24人受傷。外媒披露，該班機正駕駛事後接受兩次藥物篩檢均呈現「大麻陽性反應」，甚至傳出在飛行中吸食；印度當局已將兩名機師停飛，並定調為嚴重事故展開調查。
綜合法新社、路透、獨立報報導，這架載有137名乘客與8名機組人員的空巴A320客機，於本月4日自普吉島起飛後不久發生劇烈顛簸與高度驟降，導致20名乘客與4名機組人員受傷，所幸最終安全降落新德里。
然而，印度民航部門於降落後進行毒品檢測，發現涉事機長初檢與複檢皆呈大麻陽性。知情人士透露，該名機長疑似在飛行途中多次試圖吸食大麻，下機後甚至無法正常行走；飛機急降當下更因未繫安全帶一度在駕駛艙內「飄起」。目前涉事正副機長均已被勒令停飛。
印度民航部已將此案列為「嚴重事故」，由印度航空事故調查局（AAIB）主導調查。AAIB聲明指出，調查發現除機師藥物問題外，該航機當下亦出現液壓系統低壓指示、自動駕駛儀斷開及升降舵故障等紀錄，目前正會同空中巴士與法國民航安全調查分析局（BEA），從技術、營運、醫學與人為因素全面釐清肇因。
對此，印度航空回應表示，因尚未收到主管機關正式通報的檢測結果，暫無法對藥檢發表評論，但強調會全力配合調查並定期對機組員進行篩檢。這起重大飛安爭議，也讓近年力求重振營運與飛安聲譽的印度航空再度面臨嚴峻考驗。
事故發生於印度航空一架空中巴士A320班機，自泰國普吉島飛往新德里的途中。班機突發劇烈顛簸並驟降約90公尺，總計造成20名乘客與4名機組人員受傷。 民航部門在降落後對機長進行毒品檢測，結果初檢與複檢都呈大麻陽性。外媒並稱他疑似在飛行中試圖吸食，印度當局因此將正副機師一併停飛。 印度已把此案定為嚴重事故，由印度航空事故調查局主導，並與空中巴士及法國BEA合作。調查將從技術、營運、醫學與人為因素，釐清液壓、自動駕駛與升降舵等問題。
精華 FAQ
事故發生於印度航空一架空中巴士A320班機，自泰國普吉島飛往新德里的途中。班機突發劇烈顛簸並驟降約90公尺，總計造成20名乘客與4名機組人員受傷。
民航部門在降落後對機長進行毒品檢測，結果初檢與複檢都呈大麻陽性。外媒並稱他疑似在飛行中試圖吸食，印度當局因此將正副機師一併停飛。
印度已把此案定為嚴重事故，由印度航空事故調查局主導，並與空中巴士及法國BEA合作。調查將從技術、營運、醫學與人為因素，釐清液壓、自動駕駛與升降舵等問題。
上一則
媒體爆料伊朗趁60天停火玩「兩面手法」準備與美大對決
下一則