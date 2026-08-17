印航驟降90公尺釀24人傷 機師檢出大麻罰停飛

印度航空（Air India）一架客機在空中大幅急降。調查人員查出這架班機機師的大麻檢測竟然呈現陽性反應；印度航空班機示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 印度航空一架A320班機在普吉飛往新德里途中突降90公尺致24人受傷，涉事機長藥檢兩度呈大麻陽性，印度已停飛機組並展開嚴重事故調查。

印度 航空（Air India）一架空中巴士A320客機日前從泰國普吉島飛往新德里途中，飛行高度突然驟降約90公尺，造成機上24人受傷。外媒披露，該班機正駕駛事後接受兩次藥物篩檢 均呈現「大麻 陽性反應」，甚至傳出在飛行中吸食；印度當局已將兩名機師停飛，並定調為嚴重事故展開調查。

綜合法新社、路透、獨立報報導，這架載有137名乘客與8名機組人員的空巴A320客機，於本月4日自普吉島起飛後不久發生劇烈顛簸與高度驟降，導致20名乘客與4名機組人員受傷，所幸最終安全降落新德里。

然而，印度民航部門於降落後進行毒品檢測，發現涉事機長初檢與複檢皆呈大麻陽性。知情人士透露，該名機長疑似在飛行途中多次試圖吸食大麻，下機後甚至無法正常行走；飛機急降當下更因未繫安全帶一度在駕駛艙內「飄起」。目前涉事正副機長均已被勒令停飛。

印度民航部已將此案列為「嚴重事故」，由印度航空事故調查局（AAIB）主導調查。AAIB聲明指出，調查發現除機師藥物問題外，該航機當下亦出現液壓系統低壓指示、自動駕駛儀斷開及升降舵故障等紀錄，目前正會同空中巴士與法國民航安全調查分析局（BEA），從技術、營運、醫學與人為因素全面釐清肇因。

對此，印度航空回應表示，因尚未收到主管機關正式通報的檢測結果，暫無法對藥檢發表評論，但強調會全力配合調查並定期對機組員進行篩檢。這起重大飛安爭議，也讓近年力求重振營運與飛安聲譽的印度航空再度面臨嚴峻考驗。