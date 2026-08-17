11年沒剪 印度女髮長2.71公尺創金氏紀錄 每天梳理數小時

印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已有2.71公尺。（取材自Ｘ平台）

AI摘要 文章摘要整理： 印度女子達里亞爾蓄髮11年不剪，頭髮長達271.5公分獲金氏認證，成為全球在世女性中頭髮最長的人。

你能想像一個人的頭髮，竟然比前NBA 球星姚明的身高還要長嗎？據香港 01報導，來自印度 的女子達里亞爾（Renu Dhariyal）蓄髮11年未曾修剪，以長達271.5公分的驚人髮長，獲得金氏世界紀錄認證，成為目前「全球在世女性中頭髮最長的人」。

香港01引述報導指出，達里亞爾這頭烏黑濃密的長髮經官方實際測量達271.5公分，長度不僅超越身高229公分的籃球名將姚明，甚至僅比金氏世界紀錄史上最高人類瓦德羅（Robert Wadlow，272公分）略短0.5公分。

今年4月，達里亞爾在印度接受金氏世界紀錄官方測量並通過認證，成功打破由烏克蘭女子Aliia Nasyrova先前保持的257.33公分紀錄，正式登頂成為全球在世女性的長髮之冠。

達里亞爾平時是一名網路內容創作者與YouTuber，時常在社群分享護髮心得。她透露，自己從2015年起便不再剪髮，主要源於印度文化將長髮視為傳統與美麗的象徵。從她分享的日常生活照片可見，當她席地而坐時，秀髮不僅能從床沿垂落，更能圍繞在身邊數圈；有時則將長髮編成厚實的辮子，避免拖地弄髒。

不過，要維持長達2.71公尺的秀髮相當費工。達里亞爾坦言，平時光是清洗與梳理就要花費好幾個小時，且為了維持髮質健康，她堅持使用天然成分保養、盡量遠離化學洗劑，並經常在頻道中傳授自製天然洗護髮品的秘訣，鼓勵更多女性呵護秀髮。

印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已有2.71公尺。（取材自Ｘ平台）