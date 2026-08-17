我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

11年沒剪 印度女髮長2.71公尺創金氏紀錄 每天梳理數小時

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已...
印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已有2.71公尺。（取材自Ｘ平台）

AI摘要

文章摘要整理：

印度女子達里亞爾蓄髮11年不剪，頭髮長達271.5公分獲金氏認證，成為全球在世女性中頭髮最長的人。

你能想像一個人的頭髮，竟然比前NBA球星姚明的身高還要長嗎？據香港01報導，來自印度的女子達里亞爾（Renu Dhariyal）蓄髮11年未曾修剪，以長達271.5公分的驚人髮長，獲得金氏世界紀錄認證，成為目前「全球在世女性中頭髮最長的人」。

香港01引述報導指出，達里亞爾這頭烏黑濃密的長髮經官方實際測量達271.5公分，長度不僅超越身高229公分的籃球名將姚明，甚至僅比金氏世界紀錄史上最高人類瓦德羅（Robert Wadlow，272公分）略短0.5公分。

今年4月，達里亞爾在印度接受金氏世界紀錄官方測量並通過認證，成功打破由烏克蘭女子Aliia Nasyrova先前保持的257.33公分紀錄，正式登頂成為全球在世女性的長髮之冠。

達里亞爾平時是一名網路內容創作者與YouTuber，時常在社群分享護髮心得。她透露，自己從2015年起便不再剪髮，主要源於印度文化將長髮視為傳統與美麗的象徵。從她分享的日常生活照片可見，當她席地而坐時，秀髮不僅能從床沿垂落，更能圍繞在身邊數圈；有時則將長髮編成厚實的辮子，避免拖地弄髒。

不過，要維持長達2.71公尺的秀髮相當費工。達里亞爾坦言，平時光是清洗與梳理就要花費好幾個小時，且為了維持髮質健康，她堅持使用天然成分保養、盡量遠離化學洗劑，並經常在頻道中傳授自製天然洗護髮品的秘訣，鼓勵更多女性呵護秀髮。

印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已...
印度一名婦人近日獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」，髮長已有2.71公尺。（取材自Ｘ平台）

精華 FAQ

  • 她自2015年起不曾剪髮，並在今年4月於印度接受金氏世界紀錄官方測量，確認髮長達271.5公分，正式超越原紀錄保持者。

  • 她的頭髮長271.5公分，不但超過身高229公分的姚明，也僅比史上最高人類羅伯特·瓦德羅的272公分短0.5公分。

  • 她每天清洗與梳理頭髮要花好幾個小時，並盡量使用天然成分保養、遠離化學洗劑，也常分享自製護髮方法給粉絲。

NBA 香港 印度

上一則

媒體爆料伊朗趁60天停火玩「兩面手法」準備與美大對決

下一則

阻休達新一波偷渡潮 摩洛哥拘捕近300人

延伸閱讀

美網前求好運？阿爾卡拉斯留長髮 為了「辮子頭」新造型

美網前求好運？阿爾卡拉斯留長髮 為了「辮子頭」新造型
41歲波蘭男子全身埋雪下逾2小時 打破金氏世界紀錄

41歲波蘭男子全身埋雪下逾2小時 打破金氏世界紀錄
NBA／溫班亞瑪被比下去了 快艇簽「226公分」中鋒 登聯盟最高

NBA／溫班亞瑪被比下去了 快艇簽「226公分」中鋒 登聯盟最高
最好看的媽媽

最好看的媽媽

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤