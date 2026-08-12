「這可不是每天看得到」 巴黎人擠爆公園觀看日偏食

巴黎人和遊客12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食，巴黎雖不在日全食帶上，但可見的遮蔽程度達92%，仍相當可觀。(中央社)

巴黎許多人今晚聚集在空曠地帶，同時抬頭望天：一場遮蔽率甚高的日偏食正在上演。巴黎人說，下次想看到這麼壯觀的日食，將是許多年後，因此值得親歷此刻。

法國上次看到日全食 是在1999年8月11日，距今27年。這次法國雖然不在日全食帶，但距離相當近，全國多數地區都可看到遮蔽程度9成以上的日偏食。

舉例來說，巴黎可看到遮蔽程度達92%的日偏食，西南部的拜雍市（Bayonne）更達99.5%。

在巴黎，日食於晚間7時20分左右開始，約一小時後達到食甚，即太陽被遮蔽程度最高的一刻。由於太陽已近地平線，需要西方視野開闊地帶才能欣賞這場天文秀。

巴黎第15區的安德瑞・雪鐵龍公園（Parc André Citroën）是適合觀看日食的地點之一。晚間6時許，大批民眾開始湧入公園，在草地上鋪好墊子，一邊野餐，一邊等待奇景。

許多巴黎人12日晚間聚集在安德瑞・雪鐵龍公園觀賞日偏食。人們在草地上鋪墊子，一邊野餐，一邊等待。(中央社)

為保護眼睛，觀看日食必須配戴可過濾紫外線的專用防護眼鏡，但近日巴黎許多零售商和藥房都貼出「售完」的告示。有團體在公園發放免費眼鏡，為民眾提供最後一個安全欣賞日食的機會。

日食開始前一刻，公園裡人山人海，水泄不通，幾乎找不到可坐下的位置，也很難移動。

巴黎居民娜塔莉（Nathalie）和母親艾力克斯（Alix）一起看過1999年日全食，當時她們在巴黎北方的鄉下，還記得天空漸漸暗下來，直至完全黑夜，但短短數分鐘後又開始亮起來，「真的很壯觀」。

這對母女今年又一起看日食。娜塔莉接受中央社記者訪問時說：「這畢竟是非常難得發生的事，下一次是在許多年後，我們甚至可能看不到，所以我們覺得，這說不定是我們能看到的最後一次，是一個值得再次經歷的時刻。」

法國人今年8月除了度假之外，還有一項備受期待的活動：觀看日食。在日食發生前一週，巴黎多家零售商和藥房的防護眼鏡就已售罄。(中央社)

事實上，2027年8月2日的日全食帶將經過北非、阿拉伯半島部分地區、西班牙南部等地，巴黎仍可看到日偏食，但最大遮蔽率不如這次，僅約51%。

娜塔莉認為，日食的吸引力在於獨特，「很少人能在有生之年看到一次，這有點像是一種令人驚嘆、引人入勝的效應，讓人想特地去看」。

同樣住在巴黎的巴斯卡（Pascal）1999年時14歲，他當時在頂樓鄰居家，和整棟大樓的住戶一起欣賞日全食，留下溫馨美好的回憶。

巴斯卡受訪時表示，他不是天文迷，平時也不關注天空，今晚會出門看日食，首先是因為喜歡周圍人群一起做一件事的感覺，這讓孩子們也開始對天文等事物感興趣；其次，日食本身震撼人心，「這可不是每天都能看見的景象」。

住在巴黎近郊的克里斯黛兒（Chrystelle）告訴中央社實習記者，今晚是她人生中第3次觀看日月食，她很高興能在晴朗天氣下看到清晰日偏食。此前她還看過1999年日全食，但因當時天氣多雲而看不清楚；另一次是2024年月偏食。

克里斯黛兒的朋友說，7、8月是法國度假高峰期，通常少有巴黎人留在城裡，但今天大概所有巴黎人都出來看日食了。

在部分路段，看日食的人潮多到占據整條馬路，造成塞車。巴黎人卡赫娜（Carène）原本要和朋友小聚，卻連車帶人被卡在路上20分鐘。她說，有一位好心的陌生女性敲她的車窗，遞來一副觀測眼鏡，讓沒有準備的她也能在塞車中欣賞日食。

法國本土下一次想看到日全食，要等到2081年9月。