我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

替代運輸難完全取代水路 萊茵河乾旱衝擊瑞士物價

中央社專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
萊茵河為瑞士巴塞爾港重要命脈，也提供瑞士一種高運量、低成本且安全的運輸方式。乾旱...
萊茵河為瑞士巴塞爾港重要命脈，也提供瑞士一種高運量、低成本且安全的運輸方式。乾旱影響河運交通，瑞士物價恐受波及。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

萊茵河因百年大旱水位驟降，若航運中斷，瑞士需改用鐵路與卡車接貨，但受法規、人力與運力限制，進口與民生物價恐同步上升。

歐洲近期遇百年大旱，萊茵河水位大幅下降，德國航段受嚴重影響，也波及瑞士。若航段進一步中斷，貨物須中途改由火車或卡車運往瑞士，將增加運輸相關成本。目前瑞士並未預期出現物資短缺，但穀物、燃料及飼料等商品因運輸成本上升，民生物價將推升。

瑞士廣播電視台（SRF）近日報導，若萊茵河水位持續降低，位於德國中游一帶的貨運航線可能中斷。萊茵河不僅是瑞士巴塞爾港（Basel）的重要命脈，也提供瑞士一種運量大、成本相對低廉且安全的運輸方式。對高度依賴國際貿易的瑞士而言，將是重要的物流挑戰。

報導指出，並非所有貨物都能輕易改走陸路。例如部分化學品等危險貨物受到安全法規限制，不能透過公路運輸；機械零件等大型貨物則需要特殊車輛及運輸安排，成本相當高。即使是一般貨櫃，也難以完全依靠卡車取代。一艘可航行至巴塞爾的萊茵河貨船，約可裝載90個貨櫃，但一輛卡車則載運一個貨櫃。此外，目前卡車司機人力短缺，加上週日休假的法規，很難迅速增加運輸總量。

報導分析，鐵路雖可承擔部分貨運，但德國貨運鐵路網目前受到施工影響，運力直到2030年前都受到限制。燃料雖可透過管線或鐵路運輸，但成本同樣較高，而且管線無法運送所有種類的貨物。

另有分析認為，如果萊茵河航運中斷，瑞士需要更多依靠其他方式運輸燃料，將可能進一步增加進口及物流成本。

居住在巴塞爾的台灣僑民李雅培向中央社表示，近日在加油時，已感受到油價上漲，原本加滿油箱約80瑞郎（約98美元），上週加滿時已達100瑞郎（約123美元）。

精華 FAQ

  • 因萊茵河是瑞士巴塞爾港的重要運輸命脈，許多貨物仰賴河運進出。若德國中游航段中斷，貨品就得改走鐵路或卡車，整體物流成本與調度難度都會增加。

  • 卡車單次載量遠低於貨船，且司機短缺、週日休假法規都限制擴充運量；火車雖可分擔貨運，但德國鐵路施工影響長期運能，部分危險或大型貨物也不易改走陸路。

  • 瑞士目前未預期出現短缺，但穀物、燃料、飼料等商品因運輸成本上升，價格可能被推高。巴塞爾居民也已感受到油價上漲，顯示民生支出開始承受壓力。

德國 瑞士

上一則

哥倫比亞強震遇難人數升至241人

下一則

美女主播淋雨妝全掉 素顏近照驚呆網：底子太強

延伸閱讀

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產
歐洲熱浪恐成新常態 推升天災險保費

歐洲熱浪恐成新常態 推升天災險保費
「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項

「冰上絲綢之路」啟航 北極航線為全球貿易提供新選項
巴拿馬運河傳限運 全球貨櫃海運迎新一波漲價潮

巴拿馬運河傳限運 全球貨櫃海運迎新一波漲價潮

熱門新聞

阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。（美聯社）

日媒爆料習近平1罕見舉動 令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

2026-08-10 01:20
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
敘利亞前總統阿塞德。（路透檔案照）

敘利亞前總統阿塞德被判死刑

2026-08-11 12:57
美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（中）3日在白宮橢圓辦公室一場軍人家庭會議上，聆聽總統川普發表談話。(美聯社)

川普對伊朗戰爭難收場 CNN：美軍最高將領私下尋找退場途徑

2026-08-07 20:34

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」