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諾蘭魅力無法擋 電影賣座還不夠 法國掀「奧德賽」重讀熱

中央社
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隨著電影「奧德賽」上映，法國正掀起「重讀奧德賽」熱潮。圖為巴黎吉伯特書店所設置的...
隨著電影「奧德賽」上映，法國正掀起「重讀奧德賽」熱潮。圖為巴黎吉伯特書店所設置的「奧德賽專區牆」，從經典譯本到當代新譯並陳，讓同一部史詩映照出不同時代的閱讀與詮釋。(中央社)

現正熱映的電影「奧德賽」改編自荷馬史詩，為西元前8世紀以口述形式流傳的希臘經典，也是許多法國學生自12歲起接觸的重要文學作品。目前法國正掀起「重讀奧德賽」熱潮，不少書店設立專區，從經典譯本到當代新譯並陳，讓同一部史詩映照出不同時代的閱讀與詮釋。

「世界報」（Le Monde）報導，導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）最新電影作品「奧德賽」（The Odyssey）上映兩周，已在法國吸引345萬觀眾，並帶動出版市場銷量，許多法國人開始重讀「奧德賽」與作者荷馬的其他作品。

法國獨立書店Mollat的圖書總監庫戴爾（Pierre Coutelle）向世界報說：「『奧德賽』就是那種人人都讀過，卻又不是真正讀過的經典著作。」

庫戴爾補充，2025年7月時，他們書店僅售出四本Folio版「奧德賽」，但隨著電影熱映，目前已售出超過30本。

不少法國書店因此設置「奧德賽專區」。例如位在巴黎拉丁區、創立於1886年的吉伯特書店（Gibert），便在文學樓層入口設置「奧德賽專區牆」，陳列20多種書籍，包含希臘文、法文對照本、不同譯者版本、親訪「奧德賽」地點的旅行文學、以及藉「奧德賽」探討希臘歷史與神話的著作。

負責策畫此書牆的店員賽巴斯丁（Sébastien）表示，諾蘭的電影拋出許多疑問，促使觀眾開始思考，並希望從原著中尋找答案。

已在書店工作15年、熱愛古典與現代文學的賽巴斯丁說：「不過，『奧德賽』的最初不是以文字形式創作，而是以口語在民間流傳，直到某個時期才被記錄下來，因此譯本形式相當多元，從詩歌、散文到小說都有。」

賽巴斯丁表示，他私心最推薦身兼希臘文化專家與鋼琴家的譯者拉斯庫（Emmanuel Lascoux）。因為拉斯庫所詮釋的「奧德賽」充滿聲音，保留作品的口語節奏。賽巴斯丁認為，荷馬當時應是以大眾都能理解的語言，透過史詩為神與人建立溝通的橋樑。

賽巴斯丁說，法國學生自12歲起便開始閱讀「奧德賽」的部分篇章，而多數學校老師會採用20世紀初譯者貝哈荷（Victor Bérard）的經典版本，因此至今仍是銷量最好的一本。

賽巴斯丁建議，有興趣深入閱讀「奧德賽」的讀者，不妨比較不同世代譯者的版本，因為歷史是不斷形成的過程，而對經典的詮釋，也會隨著時代持續變化。

「世界報」另引用法國出版銷售統計（Livres Hebdo）指出，一本名為「奧德賽中的奧德賽：關於奧德修斯冒險故事的一切—即使你從未讀過荷馬的作品」的著作，榮獲7月最後一周的散文類排行榜冠軍。

荷馬史詩「奧德賽」是法國學生自12歲起接觸的重要文學作品，隨著電影「奧德賽」熱映...
荷馬史詩「奧德賽」是法國學生自12歲起接觸的重要文學作品，隨著電影「奧德賽」熱映，帶動出版市場銷量，許多法國人開始重讀「奧德賽」（上）與作者荷馬的其他作品。(中央社)

精華 FAQ

  • 電影上映兩周吸引345萬觀眾，除了票房走紅，也讓法國出版市場升溫，許多讀者開始重讀荷馬的《奧德賽》及其他相關作品。

  • 不少書店設立《奧德賽》專區，從希臘文對照本、不同譯者版本，到旅行文學與神話研究著作一應俱全，方便讀者比較閱讀。

  • 因為《奧德賽》原本是口述傳統，後來才被記錄成文字，不同時代譯者會以詩歌、散文等形式重現，反映各自的文化與詮釋觀點。

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