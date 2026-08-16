我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

泰國抓公務員招考舞弊 成績重算後她從132名變全國第1

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國女考生參加地方政府公務員招考，隨著泰國政府與警方查獲嚴重舞弊並全面重算成績，...
泰國女考生參加地方政府公務員招考，隨著泰國政府與警方查獲嚴重舞弊並全面重算成績，她由排名第132名一舉衝上全國第一名。（圖／AI生成）

公務員考試的公平性關乎國家體制尊嚴，泰國爆發嚴重的公務員招考舞弊案，近日終於讓努力的考生迎來正義翻盤！泰國女考生Ching Mattaya Tueanweeradet參加去年底舉行的地方政府公務員招考，原本僅排第132名，隨著泰國內政部與警方查獲嚴重舞弊並全面重新核算成績、撤銷作弊者資格後，Ching已於8月收到最新通知，一舉衝上「全國第一名」，峰迴路轉讓她感動不已。

Ching得知最新結果後，在臉書發文表示「從第132名變成第1名，手在發抖」，也大方公開自己靠實力考取的真實高分，分別是A部分82分、B部分92分、C部分84.33分。面對大批網友道賀，她在留言區感性回應，「非常感謝大家的祝賀，努力和付出終於在今天看到成果，雖然過程慢了點，但真的很為自己感到自豪」。

這起震驚泰國的舞弊案，起源於內政部與地方行政廳接獲檢舉，指招考發生嚴重題目洩漏與電腦數據篡改。泰國中央調查局（CIB）於7月22日召開記者會，說明逮捕了三名主要嫌犯，特別調查委員會與國家反腐敗委員會（NACC）介入後，更發現有內鬼官員參與其中。

針對這起嚴重損害公務體系信譽的案件，內政部常務次長昂西表示，去年招考錄取1萬4988人，審議後已撤銷3621名有明確舞弊證據者的任用資格。內政部後續與法政大學或公務員委員會等獨立機構合作，重新檢視、計算萬名考生成績，依新排名遞補撤職留下的職缺。警方與調查單位更發現受影響考生高達數千人，當局已下令撤銷所有作弊者的資格。

此案也引發高層震盪，兼任內政部長的總理阿努廷形容此案是「惡性循環」，並承諾嚴辦；原地方行政廳長提魯因涉案於6月24日被調離現職接受調查，由尼拉代理廳長職務；副總理工作小組亦要求提出防止未來腐敗的嚴格措施。隨著數千名作弊者被撤職並發布修正名單，當局也還給受害考生應有的榮譽。

精華 FAQ

  • 她原本只排第132名，後來因內政部與警方查出舞弊並重新核算成績，在撤銷作弊者資格後，最新排名一口氣升到全國第1名。

  • 案件起於檢舉指出招考過程有嚴重題目洩漏與電腦數據篡改，調查後還發現有內鬼官員參與，顯示舞弊不只影響成績，也動搖公務體系公信力。

  • 當局已撤銷3621名有明確舞弊證據者的任用資格，並重新檢視、計算上萬名考生成績，依新排名遞補職缺，讓受害考生恢復應有名次與錄取機會。

內政部 泰國

上一則

休達再傳移民企圖越境 摩洛哥加強維安逮捕近300人

下一則

荷莫茲海峽教訓…全球27處「貿易咽喉」安全性引關注 包括台灣海峽

延伸閱讀

泰國校園槍擊案 總理下令加強槍枝管制

泰國校園槍擊案 總理下令加強槍枝管制
初中生濫射8死多傷 泰國為何屢發槍擊案？

初中生濫射8死多傷 泰國為何屢發槍擊案？
泰國又傳校園槍擊？清邁學生發文引恐慌 警察進校維安

泰國又傳校園槍擊？清邁學生發文引恐慌 警察進校維安
涉殺祖父母再闖學校行凶 泰國14歲槍手父親發聲了

涉殺祖父母再闖學校行凶 泰國14歲槍手父親發聲了

熱門新聞

金條示意圖。（路透）

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

2026-08-14 15:45
地震示意圖。（取自123RF）

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

2026-08-14 20:21
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
陷入爭議的劍橋大學教授阿爾戴（Jason Arday）周五被發現死亡。（美聯社）

才因涉嫌抄襲辭職 劍橋最年輕非裔教授驚傳身亡

2026-08-14 17:19
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（歐新社）

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

2026-08-13 14:26
美國陸軍4月底在德國舉行「聯合決心」演習，一名士兵操演無人機。(路透)

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

2026-08-12 21:48

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」