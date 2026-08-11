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日全食奇景 西班牙喜迎商機也憂人潮亂象

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圖為西班牙西北部的「死亡海岸」（Costa da Morte），一座名為「朝聖者...
圖為西班牙西北部的「死亡海岸」（Costa da Morte），一座名為「朝聖者之靴」（Pilgrim Boot）的雕塑矗立在遊客們觀賞日落的地點附近。攝於11日。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲大陸睽違2006年後再迎日全食，西班牙觀賞條件最佳。
  • 重點二：西班牙盼日食觀光帶動經濟，估可淨增3億4700萬歐元。
  • 重點三：高溫、野火與車潮風險升高，當局嚴陣以待防混亂。

數百萬歐洲民眾12日將迎來歐洲大陸自2006年以來首見的日全食奇景，然而這場讓西班牙白晝陷入詭異黑暗的天文盛事，也因預計湧入的龐大人潮與極端高溫，讓各地嚴陣以待，深怕陷入混亂。

法新社報導，月亮遮蔽太陽所投下的暗影，將於格林威治時間12日17時（美東時間12日午間13時）左右自俄羅斯偏遠的北極北部展開，然後沿著弧線掠過格陵蘭和冰島。

在西班牙，此次日全食的觀賞條件最佳，暗影將自北大西洋沿岸斜穿內陸至地中海，並於格林威治時間18時30分左右消失。

更多觀測者則能看到偏食，涵蓋歐洲大部分地區、加拿大、北美洲北部以及非洲西北部地區。

這將是歐洲大陸自2006年以來首度迎來日全食。

日全食現象轉瞬即逝：在西班牙，日全食將於日落前出現，持續時間不到兩分鐘。在俄羅斯及格陵蘭部分地區，日全食時間略長，但也不超過兩分半鐘。

日偏食則將持續約1小時45分鐘。

這一現象提供科學家難得機會觀察太陽大氣層及最外層結構，進一步揭開太陽風及磁場的奧秘。

冰島西北部的西峽灣區（Westfjords）預計將有雨勢與雲層遮蔽，而首都雷克雅維克（Reykjavik）則將迎來自1433年以來首度日全食。

往南，西班牙國家氣象局（AEMET）預報，境內多數地區天氣晴朗，僅北部及東部少數地區例外。

追日熱潮挹注經濟 寧靜小鎮湧人潮

西班牙政府寄望日食觀光能帶動經濟，尤其是近幾十年人口大量流失的北部農村地區。

根據經濟部估計，日食活動將為經濟淨貢獻達3億4700萬歐元，預期超過44萬6000名額外旅客將湧入受日食影響的重點區域。

許多原本鮮少出現在旅遊路線上的寧靜村落，如今也湧入全球各地的日食追逐者。

西北部小鎮貝納文特（Benavente）預計將提供絕佳日全食觀賞條件，住宿早已一床難求。

貝納文特觀光辦公室員工戴提索（Laura del Teso）接受法新社訪問時表示：「我們每天接到50通電話詢問住宿、觀賞地點及停車事宜。」她還說，貝納文特「從來沒有」這麼多外國遊客，包括來自比利時、英國、澳洲、紐西蘭、荷蘭及德國的訪客。

酷熱野火塞車風險 當局加強戒備

官方對預期的大批人潮也感到憂心，擔心天象奇觀反而在地面釀成混亂，呼籲大眾提高警覺。

西班牙本土大部分地區12日的氣溫預計都將超過攝氏35度，東北部局部地區甚至可能飆破40度，民眾長時間戶外觀測恐有健康風險。

西班牙國家氣象局同時預警，多數地區野火風險「極高」或「非常高」，加上成千上萬遊客湧入乾旱鄉間、鄉村小徑也被車潮塞爆，野火隱憂進一步升高。

官方預估，將有多達150萬趟額外車程前往日全食帶。

由於這是西班牙本土一個多世紀以來的首場日全食，各地政府已設立專用觀測點，並加強安全、救援及交通資源調度，力求有效因應龐大的人潮。

下次日全食將於2027年8月橫越西班牙南部及非洲北部，至於「火環」型日食則預計於2028年造訪伊比利半島（Iberian Peninsula）。

精華 FAQ

  • 因為西班牙是此次歐洲最佳觀賞地之一，且這是當地一個多世紀以來首場日全食，既有天文觀測價值，也被視為帶動地方觀光與經濟的難得機會。

  • 經濟部估計，日食活動可為西班牙帶來淨貢獻3億4700萬歐元，並吸引超過44萬6000名額外旅客前往受影響地區，尤其有利北部農村與小鎮。

  • 官方主要擔心35度以上高溫、局部逼近40度、野火風險極高，以及大量車潮擠塞鄉間道路，造成健康與交通安全問題，因此已增派救援與交通調度。

日全食 格陵蘭 極端高溫

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