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台人1篇Threads文 日本東京「前男友燒肉」餐廳爆紅

記者楊德宜／台北即時報導
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日本東京的「燒肉 ABULL」餐廳因「前男友燒肉」文章爆紅，4家分店因此客滿。(...
日本東京的「燒肉 ABULL」餐廳因「前男友燒肉」文章爆紅，4家分店因此客滿。(取自Threads「yakiniku.abull」)

日本東京的「燒肉 ABULL」餐廳因1篇台灣網友Threads文章「前男友燒肉」爆紅，該家餐廳在Threads以正體中文發表多篇感謝文，對於4家分店都湧入大量台灣客人而經常客滿，表達感謝，並透露將特別為台灣人設計「前男友燒肉套餐」，趕在台灣的中秋節連假前推出。

「前男友燒肉」的由來，為1名女網友去年10月在Threads發文，透露在規畫東京旅行，但忘記兩人曾造訪的燒肉餐廳是哪家，只好私訊對方，「謝謝前男友，即使我跟他說的最後一句話是不會再跟他連絡，但我還是為了一家燒肉店折腰」。近期不少網友轉分享該文，盛讚是人生吃過最好吃的燒肉。

「燒肉 ABULL」7月以來湧入大量台灣客人，原本Threads帳號以日文發文，之後改以正體中文經營社群。業者昨天發文開頭寫「給台灣的大家」，指被取名「前男友燒肉」並分享的影響力真的太驚人了，最近每天都有非常多客人來店用餐，店家針對台灣人開發「前男友燒肉套餐」，「我們一定會努力趕在台灣9月連假之前完成」、「期待在東京見到大家」。

台灣網友留言，「超好笑，一人扛起所有業績」、「太神了，吃到直接出一個套餐」、「太誇張了，這間店真的為了行銷台灣市場，用繁體中文狂發文」、「今年1月就帶朋友朝聖過了，好吃」、「好好笑，翻了以前的脆，內容TA從日文鬼轉中文」、「發瘋啦，前男友燒肉被台灣人吃到來宣傳啦」、「發現別的貼文寫有繁體中文菜單，真的是太友善台灣人」、「超好笑！店家找到流量密碼了」。

至於店家所指的9月連假，網友討論應是指中秋節和教師節共放4天假期。

▲ 影片來源：Threads＠yakiniku.abull（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 爆紅的是日本東京的「燒肉 ABULL」。起因是一篇台灣網友在Threads分享的「前男友燒肉」貼文被大量轉傳，讓這家店迅速被台灣旅客關注並湧入朝聖。

  • 名稱源自一名女網友去年10月發文，表示想去東京旅行卻忘了燒肉店是哪家，只好私訊前男友詢問，並自嘲為了店名向前男友低頭，因此被網友戲稱為「前男友燒肉」。

  • ABULL表示近來每天都有很多台灣客人，4家分店常客滿，因此把Threads經營改成正體中文，並準備專為台灣人設計的「前男友燒肉套餐」，目標在台灣9月連假前推出。

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