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把飛機當公車？俄2女闖停機坪揮手攔機 下場曝光

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俄羅斯兩名女子錯過班機，闖入停機坪試圖攔阻飛機。（取材自X平台）
俄羅斯兩名女子錯過班機，闖入停機坪試圖攔阻飛機。（取材自X平台）

俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）日前發生離奇一幕，兩名女子疑因錯過航班，竟拖著行李闖入機場限制區，在停機坪上狂奔追趕一架正準備離開的俄羅斯航空班機。地勤人員發現後立即叫停作業，兩人隨後被帶回航廈，並移交俄羅斯聯邦安全局（FSB）處理。

NDTV引述英國Metro報導，事件發生於7月25日。當時兩名女子已錯過原定搭乘的俄羅斯航空班機登機時間，飛機正準備離開登機門。她們沒有返回航廈重新安排旅程，反而疑似設法進入限制進出的飛機停機坪區域。

機場流出影片顯示，兩人拖著行李箱在停機坪上快步奔跑，追趕正被拖離登機門的飛機，其中一人還不斷朝飛機揮手，似乎希望引起駕駛員或機組人員注意，讓班機停下來等候。

報導指出，兩人事前已通過機場安檢，身處機場管制的「潔淨區」內，之後才進入停機坪。地勤人員發現她們出現在飛機附近後，立即停止相關作業，並將兩人護送回航廈，隨後移交FSB。

停機坪屬於高度限制區域，飛機拖行、地面車輛及機場工作人員都會在該區作業。事發時，涉事班機已開始重新定位，兩名女子卻進入作業範圍，被認為可能造成嚴重安全風險，因此地勤人員緊急中止作業。

這起事件曝光後迅速在社群平台流傳，不少網友對兩人為了追上錯過的班機，竟直接跑進停機坪的舉動感到錯愕。

報導指出，這並非俄羅斯首次發生旅客因錯過班機而試圖阻止飛機起飛的事件。今年5月，另有一名旅客據稱因受困機場廁所而錯過班機，發現飛機即將離開後，也曾跑上停機坪試圖阻止班機起飛，但最終仍未能成功，飛機直接離開。他事後據報被罰款約30英鎊（約40美元）。

精華 FAQ

  • 事件發生在俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場。兩名女子疑因錯過登機，從潔淨區進入限制更嚴格的停機坪，試圖追趕已開始離開登機門的俄羅斯航空班機。

  • 地勤人員發現她們出現在飛機附近後，立即停止相關作業，避免發生危險，接著將兩人護送回航廈，並交由俄羅斯聯邦安全局FSB進一步處理。

  • 因為停機坪屬於高度限制區，飛機拖行、地面車輛與工作人員都在此作業，任何未授權闖入都可能干擾運作，甚至引發嚴重安全事故。

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