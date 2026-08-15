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熊孩子拒繫安全帶 加拿大航班被迫取消、拖累百名乘客

綜合報導
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加拿大波特航空近日因孩童不肯繫安全帶，被迫取消航班。(路透資料照)
加拿大波特航空近日因孩童不肯繫安全帶，被迫取消航班。(路透資料照)

加拿大波特航空（Porter Airlines）一架原定從卑詩省飛往多倫多的航班，近日因一名孩童在起飛前拒絕坐好並繫上安全帶，最終被迫取消起飛，機上百名乘客無奈滯留一夜，直到隔天才順利離開。

紐約時報報導，事件發生於當地時間8月6日，當時波特航空PD444航班當時已駛離卑詩省維多利亞國際機場航廈，準備前往跑道起飛，但機組人員發現一名幼童站在座位上，拒絕繫好安全帶。

波特航空聲明指出，陪同的家長與機組人員多次試圖處理，但都未能成功，由於飛機不可能在乘客未處於安全狀態的情況下起飛，機組人員因此決定返回航廈，讓所有乘客下機。

聲明表示，飛機返回航廈後，必須重新靠橋接駁、讓乘客下機、取回行李、再次提交飛行計畫，這些作業程序十分耗時，由於機場跑道將於深夜0時30分關閉，等到程序處理完畢後，時間已經太晚，航班因此無法再起飛，航空公司最後只能宣布PD444航班取消。

波特航空事後對造成其他乘客不便深感抱歉，並證實原航班乘客已於隔天搭乘其他班機離開。涉事家庭身分則未對外公開，也未透露該名孩童的年紀。

事實上，兒童搭機時的安全措施相當嚴格。波特航空官網指出，未滿2歲且占用獨立座位的嬰幼兒，必須使用兒童安全座椅或安全約束設備；加拿大交通部也強烈建議，飛行過程中應使用經核准的兒童安全約束設備，以確保在可能突然發生亂流等情況時，提供嬰幼兒及兒童更完善的保護。

精華 FAQ

  • 波特航空PD444航班在準備起飛時，機組發現一名幼童站在座位上且拒絕繫安全帶。由於無法確保所有乘客處於安全狀態，飛機只好返航，最後取消起飛。

  • 飛機回到航廈後，必須重新靠橋、讓乘客下機、取回行李並重新提交飛行計畫，整個流程非常耗時。等程序完成時，跑道已接近或超過深夜關閉時間，因此無法再起飛。

  • 波特航空表示，未滿2歲且占用獨立座位的嬰幼兒，必須使用兒童安全座椅或安全約束設備。加拿大交通部也建議飛行中使用核准設備，以降低亂流等狀況帶來的風險。

紐約時報 加拿大

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