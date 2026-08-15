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日2歲男童罹罕癌 父母60天募34萬買救命藥 暖心故事還有番外篇

聯合新聞網
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一名京都男童2歲時發現罹患「神經母細胞瘤」，在新藥治療下已經5歲。示意圖，非文中...
一名京都男童2歲時發現罹患「神經母細胞瘤」，在新藥治療下已經5歲。示意圖，非文中當事者。 （圖／123RF）

京都一名男童2歲時因不明原因持續高燒兩周，經檢查後確診罹患每10萬人僅約2人發病的兒童癌症「神經母細胞瘤」。當時美國核准的口服新藥未在日本申請上市，若自行進口，費用高達5500萬日圓（約34萬美元），男童父母將希望寄託於募款，沒想到兩個月內就籌得目標資金。男童服藥後體力逐漸恢復，如今已經滿5歲，他的故事也促使日本國立癌症研究中心等機構將該新藥納入實驗計畫，讓符合條件的患者可在指定醫院免費使用。

據日媒MBS NEWS報導，男童名叫鈴木幸之助，2歲時發現腎臟上方長了11公分腫瘤，之後確診罹患神經母細胞瘤。當時醫師告知，每十個確診的孩子裡，經標準治療後，僅有五個孩子能平安活過五年；且這類癌症極易復發，一旦復發，五年生存率僅剩一成。看著活潑的孩子因化療消瘦、無法上幼兒園，父母十分心疼，仍陪伴孩子堅強挺過標準療程。

為了降低復發風險，幸之助父母四處尋求機會，得知美國於2023年核准了一款口服新藥「依氟鳥氨酸」（Eflornithine）。不過，當時這款新藥未在日本申請上市，也就是在日本不僅沒有健保給付，甚至根本買不到。若自行進口，全額自費加上運費高達5500萬日圓。面對如此天價，父母只能寄望於募款。在全國善心人士的協助下，竟於兩個月內籌得目標金額，讓幸之助能在2024年10月順利服藥。

開始服藥後，幸之助的體力逐漸恢復、體重增加，如今已能自信地在球場跑跳，開心地向記者說自己快滿5歲。深受社會溫暖感動的父親更成立兒童足球教室，將部分收益捐出回饋社會。

幸之助一家人的堅持也帶動了制度的改變。日本國立癌症研究中心等機構推動新制度，將該新藥納入實驗計畫，由美國藥廠無償提供藥物，讓符合條件的日本患者可在指定醫院免費使用，目前日本有六間醫療院所提供此款藥物。看著孩子的笑容，幸之助的媽媽終於開始對未來有了些期待，她幫幸之助買了小學用的書包，希望能看到自己孩子走進小學的身影，並祈禱所有抗癌勇士都能平安長大。

精華 FAQ

  • 男童罹患的是兒童癌症神經母細胞瘤，屬於非常罕見的疾病，發病率約每10萬人只有2人。醫師也指出，這類癌症即使接受標準治療，仍有不低的復發與死亡風險。

  • 因為美國核准的新藥當時未在日本申請上市，若自行進口需全額自費約5500萬日圓。幸好在各界協助下，父母於2個月內就籌足目標金額，讓孩子得以開始治療。

  • 幸之助一家的經歷引起重視後，日本國立癌症研究中心等機構把該新藥納入實驗計畫，由美國藥廠無償提供，符合條件的患者可在指定醫院免費使用，目前已有6間院所提供。

日本 癌症 腫瘤

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