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日本貨車司機跨行餐飲 食譜全靠AI研發 打造出人氣漢堡店

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貨車司機轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜！竟變人氣餐廳。（取材自伏...
貨車司機轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜！竟變人氣餐廳。（取材自伏姬 BURGER Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本貨車司機轉行餐飲，靠ChatGPT研發漢堡食譜。
  • 重點二：反覆試做20到30次後，成功做出月銷約1000個的人氣漢堡。
  • 重點三：在餐飲寒冬下，小團隊也能結合AI與人力開發新產品。

日本餐飲業競爭激烈、多家店舖接連倒閉，但AI竟可幫助普通人闖出名堂？日本人氣漢堡店「伏姬BURGER」店長高橋昌行4年前是1名毫無餐飲經驗的貨車司機，輾轉入行畜牧業，後受公司老闆委託經營漢堡店。他無前輩可請教經驗，唯有借助ChatGPT（生成式AI）研發食譜，歷經2、30次反覆試製調味，成功打造出月銷千個的人氣漢堡，廣受食客好評。當地記者現場測試，ChatGPT僅用16秒便構思出活用當地食材的新菜式。

日本餐飲業近來陷入寒冬，今年上半年破產企業達509家，創下歷史新高。人氣漢堡店主分享心得，指當今時代，將人力與AI結合，就算是小團隊也能在惡劣經營環境下開拓新業務，尋找出路。

香港01引述朝日電視台報導，日本人氣漢堡店「伏姬 BURGER」坐落於千葉縣館山市海邊，距離東京市中心車程約2小時，招牌菜是以當地品牌牛「里見伏姬牛」製成的漢堡。 令人意外的是，把店舖經營得聲名大噪的64歲店長高橋昌行，4年前竟是貨車司機，初接手時對餐飲知之甚少。

據高橋昌行憶述，他從貨車司機轉行畜牧業後，公司老闆提出開漢堡店構想，詢問他廚藝水平，而他只懂得家常煮食，並無專業廚房經驗，最初僅抱住「試一試」的念頭入行。高橋昌行半路出家，另闢蹊徑選擇ChatGPT作為合作夥伴，共同打磨食譜，「身邊沒有可以商量請教的人，於是就和ChatGPT並肩反覆試做食譜。雖然整體試做周期很長，但食譜框架，大概不到1周就完成了」。

AI雖可快速輸出方案，卻非一步到位。高橋昌行前前後後經過2、30次反覆試製、試吃、調整口味，才調校出現時極受歡迎的招牌漢堡。為照顧不同年齡食客，他更在牛肉漢堡排混入豆腐，令肉餅口感柔軟易咬。該店開業以來，平均每月售出約1000個漢堡，不少食客大讚漢堡肉味濃郁、配料豐富「好吃，味道很棒，份量充足，風味醇厚」、「放了很多蔬菜，起士綿密拉絲，很好吃」。

有記者親自到現場觀察AI開發食譜的過程，ChatGPT只花了16秒，就設計出一道運用館山早生油菜花的創意料理。就連高橋昌行本人也忍不住大讚，「油菜花奶油培根義大利麵，這個可行！館山的油菜花確實比較早熟，就決定採用這個方案！連我自己都很意外，AI真的很聰明！」

日本餐飲業經營環境嚴峻，據東京商工調查公司統計，今年上半年共509家餐飲企業破產，這是自1997年以來，上半年破產企業首次突破500家，創歷史新高。

不過高橋昌行表示，AI擁有龐大知識能提供參考資訊，而人具有判斷力，借助AI可以自行處理很多工作。即使團隊人數不多，也可以開發新產品、拓展新業務，在艱難大環境下找到生存空間。

貨車司機高橋昌行(上圖)轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜，竟變人氣...
貨車司機高橋昌行(上圖)轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜，竟變人氣餐廳。（取材自伏姬 BURGER Instagram）

貨車司機轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜！竟變人氣餐廳。（取材自伏...
貨車司機轉職賣漢堡，不懂料理全靠ChatGPT研發食譜！竟變人氣餐廳。（取材自伏姬 BURGER Instagram）

精華 FAQ

  • 店長高橋昌行4年前原本是貨車司機，之後轉行畜牧業，再因公司老闆委託而接手經營漢堡店，屬於完全沒有餐飲背景的半路出家者。

  • 由於身邊沒有前輩可請教，他便把ChatGPT當成合作夥伴，先用AI快速構思食譜框架，再經過20到30次試做、試吃與調味修正，才完成招牌漢堡。

  • 新聞指出日本餐飲業競爭激烈、破產數創新高，但AI能提供大量參考資訊，搭配人類判斷力，小團隊也能開發新產品、拓展業務並尋找生存空間。

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