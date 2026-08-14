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AI幫大忙 加拿大男子找回失散56年的胞妹

聯合新聞網
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辛格和妹妹失散多年，竟靠著AI重新找到對方；示意圖，非當事人。（圖/123RF）
辛格和妹妹失散多年，竟靠著AI重新找到對方；示意圖，非當事人。（圖/123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大男子辛格多年尋親未果，改向ChatGPT求助。
  • 重點二：AI協助整理零碎線索，成功找到失散56年的妹妹。
  • 重點三：這起重逢案例展現AI在情感連結上的溫暖價值。

加拿大一名男子多年來四處尋找從未謀面的家人，卻始終沒有下落。如今他抱著姑且一試的心態向ChatGPT求助，沒想到AI竟真的陪他拼湊線索，最後成功找回失聯56年的親人，也讓這段跨越兩大洲的親情畫下圓滿句點。

據Intechseek報導，66歲的辛格（Avtar Singh）小時候在印度阿姆利則（Amritsar）長大，從小由祖母扶養，一直以為祖母就是自己的母親。稍微長大後，他才知道自己真正的父母另有其人，父親早已移民加拿大，而他則被留在印度由祖父母照顧。

1968年聖誕夜，9歲的辛格獨自搭機前往加拿大，在新斯科細亞省哈利法克斯（Halifax）與父母及弟弟團聚。面對陌生的國家、語言與家庭環境，他努力適應新生活。辛格沒忘記自己的童年始終籠罩在身世之謎中，周圍有傳言關於他家族間有不一樣家庭的故事，是直至辛格多年後成年才理解，並著手進行尋親任務。

另一頭，妹妹妮姬（Nicci）從小就知道自己有一位同父異母的哥哥，但哥哥在她出生前便離開家庭，兄妹分隔兩地，數十年來毫無聯絡方式，也不知道彼此身在何處。

多年來，辛格試過各種方法尋親卻始終沒有進展。直到最近，他決定換個方式，向ChatGPT尋求協助。他表示，既然所有方法都試過了，心想「不如讓AI試試看」。透過ChatGPT協助整理零碎資訊、分析家族線索與建立可能的關聯，他終於一步步找到妹妹的下落，讓兄妹在分離56年後得以重逢。

隨著人工智慧技術持續發展，未來或許將有更多像辛格與妮姬這樣的家庭，藉由AI重新串起失落多年的親情，也讓科技除了提升效率之外，更能在人生的重要時刻發揮溫暖力量。

精華 FAQ

  • 主角是66歲的加拿大男子辛格，他多年來一直在尋找從未謀面的家人，尤其是失散多年的親人，想拼湊自己的家族身世與聯繫。

  • 他把過去蒐集到的零碎資訊交給ChatGPT，請AI協助整理、分析家族線索並建立可能關聯，最後一步步確認妹妹妮姬的下落。

  • 因為兄妹分隔兩地長達56年，幾乎沒有聯絡方式與相見機會，這次重逢不僅讓親情重新接軌，也凸顯AI在尋人與情感連結上的新價值。

加拿大 移民 印度

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