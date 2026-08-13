曾連載七龍珠、灌籃高手 日「週刊少年Jump」 首跌破百萬本

日本集英社《週刊少年Jump》曾有一期雜誌發行650萬本的輝煌時代。(取材自集英社官網)

AI摘要 文章摘要整理： 《週刊少年Jump》平均印製量跌破100萬本，象徵日本紙本漫畫雜誌進入新轉折；在電子化與閱讀習慣改變下，整體出版與書店都面臨長期壓力。

日本 集英社《週刊少年Jump》曾有一期雜誌發行653萬本的輝煌時代，如今紙本漫式微，日本雜誌協會公布今年4到6月平均每期印製98.5萬本，代表日本國內發行量百萬本的實體雜誌在今年第二季歸零。

讀賣新聞報導，《週刊少年Jump》1968年創刊，在連載七龍珠、灌籃高手等漫畫的1994年12月，曾經發行653萬本，創下漫畫雜誌史上紀錄。不過隨電子漫畫普及，這本雜誌在2017年發行量跌破200萬本。講談社的《週刊少年Magazine》減少至28.1萬本、小學館《週刊少年Sunday》剩12萬本。

出版科學研究所指出，日本2025年紙本雜誌推估販售金額比前一年減一成、為3708億日圓，不到1997年全盛時期的1/4，當年為1兆5644億日圓。除了漫畫，文藝春秋的《週刊文春》發行36.2萬本、小學館的《女性Seven》跌至24萬1800本。

《週刊少年Jump》在7月13日發售的第33號，因特別附錄「ONE PIECE 卡牌遊戲」限定魯夫卡，一度在日本出現搶購潮，雜誌社比平常多增印50萬本，衝銷量。

另據報導指出，在漫畫雜誌方面，《週刊少年Jump》發行量跌破100萬本。熟悉少年漫畫市場的編輯齋藤宣彥表示，這一變化具有高度象徵意義，代表日本紙本漫畫雜誌正式進入新的轉折點。

齋藤宣彥指出，紙本市場持續縮小，不僅影響漫畫出版產業，也可能衝擊實體書店經營，進一步降低讀者接觸多元作品的機會。

其他紙本雜誌發行量同樣縮減，《週刊文春》目前平均發行量約36.2萬本，《女性Seven》約24.18萬本，日本紙本出版業面臨閱讀習慣改變與數位化浪潮帶來的長期挑戰。