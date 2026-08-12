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以為沒中獎 義國女誤丟中百萬彩券 請人翻垃圾2天奇蹟找回

聯合新聞網
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義大利女子將中獎彩券當垃圾丟掉，經過2天努力翻找終於完整尋回；示意圖。(圖／AI...
義大利女子將中獎彩券當垃圾丟掉，經過2天努力翻找終於完整尋回；示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

義大利一名女子誤把中獎100萬歐元彩券丟進垃圾桶，經兩天追查與翻找後終於完好找回，協助尋回的男子也意外刮中小獎。

義大利一名女子不小心將中獎100萬歐元（約115.6萬美元）的彩券當垃圾丟掉，直到發現自己真的中獎後，才想起彩券已被垃圾車載走。幸運的是，經過兩天努力翻找，這張「價值千萬」的彩券終於完整尋回，就連協尋的男子也跟著幸運中獎。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名女子來自義大利南部普利亞大區比通托（Bitonto）。日前她拿著彩券到當地一家小店對獎，店員卻告訴她，這張彩券是「無法兌換」（non-payable）的。女子誤以為這代表彩券一文不值，回家前便直接把它丟進垃圾桶。

沒想到女子回家後重新核對，才發現自己一直固定投注的號碼——2、4、8、10和51——竟然全部開出，獎金高達100萬歐元。她立刻跑回店裡要拿回彩券，店家卻告訴她垃圾早已被清運，連那張價值百萬歐元的彩券也一併消失。

女子隨即聯絡當地垃圾處理公司，並願意支付費用尋找彩券。負責人托斯卡諾（Roberto Nicola Toscano）表示，團隊先追查彩券可能經過的垃圾處理路線，但由於垃圾早已被垃圾車載走，「原本幾乎不抱希望」。

幸運的是，他們成功鎖定正確的垃圾車並將車輛攔下。不過，下一個問題又來了：垃圾裡可能混有危險物品，不能直接讓人徒手翻找，因此車輛被送往具備專業設備的公司進行搜索。經過漫長的兩天翻找，工作人員終於在垃圾堆中找到那張彩券，而且竟然完好無損。托斯卡諾打電話通知女子時，她激動得哭了出來。

這場尋找百萬彩券的驚險插曲最後也意外替托斯卡諾帶來一點好運。他在協助尋回彩券後不久購買刮刮樂，竟中了42英鎊（約56.66美元）。雖然與100萬歐元相比只是零頭，但至少留下了一筆小小的幸運獎金。

精華 FAQ

  • 她拿彩券去店裡對獎時，被告知是「無法兌換」，誤以為毫無價值，便在回家前直接丟進垃圾桶，沒想到其實已經中獎100萬歐元。

  • 她先聯絡當地垃圾處理公司並願意付費尋找，團隊追查垃圾路線後鎖定正確垃圾車，再送到具備專業設備的公司翻找，最後在垃圾堆中找到彩券。

  • 除了女子失而復得的100萬歐元彩券外，協助尋回的負責人托斯卡諾之後買刮刮樂，也意外中了42英鎊，讓這段驚險經歷增添一點幸運結尾。

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