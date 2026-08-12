濃妝開會挨批 泰女公務員反擊：10多年生活習慣 妝容給她自信
泰國也拉府女公務員塔普坎因濃妝開會照在網路爆紅，面對外界批評，她強調妝容是10多年習慣，也希望外界更關注她的工作表現。
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泰國也拉府女公務員塔普坎因濃妝開會照在網路爆紅，面對外界批評，她強調妝容是10多年習慣，也希望外界更關注她的工作表現。
泰國也拉府（Yala）一名地方女公務員的開會照片突成當地網路焦點，她一臉濃妝成為焦點，據泰媒8月6日報導，她霸氣反擊一些網友的批評聲音稱，妝容風格體現她的個人自信，並且是她10多年來的日常習慣。
該位公務員名叫塔普坎（Tassaneem Thapkham），是也拉府帕泰分區（Pattae）的地方官員，在當地政府上傳8月3日的開會照片到社交網站後，她成為網路紅人，帖文獲2.9萬個讚，轉發逾1萬次。
塔普坎稱，沒有料到網路反應如此大，一些用戶稱讚她，但也有一些用戶則批評她的妝容，特別是眉毛和眼睫毛。
她反擊這些批評聲明指，這樣的妝容風格是她10多年來一直保持的個人喜好，並有助於增強她在工作和與居民見面時的自信心。她稱「我希望人們專注於我的工作、奉獻精神以及對公共服務的投入，而不是我的外表。」
當地鎮長Boonchai Deelertpaiboon指，塔普坎到當地就任以來，一直是得到喜愛的人，工作認真負責，尤其擅長行政工作。
他稱「這裏沒有人批評她，因為區長一直告誡轄區內所有工作人員必須互相尊重，維護彼此的權利」，他又指在此事下，政府社交網站的瀏覽量大大提升，超過1000萬人瀏覽，他計劃讓塔普坎擔任聯絡員，協助宣傳該鎮及當地景點。
因為也拉府地方政府上傳她的開會照片後，她濃妝出席的形象迅速引發討論，貼文獲得大量按讚與轉發，讓她意外成為當地網路焦點。 塔普坎表示，這種妝容風格是她維持10多年的日常習慣，也是她個人喜好的一部分；她認為妝容能增加自信，並希望大家更重視她的工作與奉獻。 鎮長認為塔普坎一直以來都很受歡迎，做事認真且擅長行政工作，也沒有遭到同事批評；他還打算讓她擔任聯絡員，協助宣傳當地與景點。
精華 FAQ
因為也拉府地方政府上傳她的開會照片後，她濃妝出席的形象迅速引發討論，貼文獲得大量按讚與轉發，讓她意外成為當地網路焦點。
塔普坎表示，這種妝容風格是她維持10多年的日常習慣，也是她個人喜好的一部分；她認為妝容能增加自信，並希望大家更重視她的工作與奉獻。
鎮長認為塔普坎一直以來都很受歡迎，做事認真且擅長行政工作，也沒有遭到同事批評；他還打算讓她擔任聯絡員，協助宣傳當地與景點。
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