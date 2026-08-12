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遊越南會安古城 女遊客穿高衩薄紗內褲隱約可見被勸離

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一名女遊客因為穿着暴露，被越南會安古城的導覽員耐心地用英語勸退。（取材自Ｘ平台）
一名女遊客因為穿着暴露，被越南會安古城的導覽員耐心地用英語勸退。（取材自Ｘ平台）

AI摘要

文章摘要整理：

一名女遊客因穿著暴露欲進入越南會安古城遺址，被女導覽員依規定以英語禮貌勸退，事件影片引發網友讚賞。

越南媒體引述網上一段影片報導，一名女遊客因穿著暴露，被會安古城的導覽員耐心地用英語勸退。這段影片在網上獲得大量關注，許多網友稱讚職員的專業精神和對事件的處理方式。

據報導，這段影片8月5日開始在網上獲得關注，影片可見，一名女遊客當時正準備進入來遠橋，她身穿一件黑色高開衩薄紗連身裙，隱約可見內褲。

女導覽員全程保持冷靜和尊重的態度，用英語解釋了當地的服裝規定，然後拒絕了遊客的入內請求。

女導覽員表示：「不好意思，您不能穿這身衣服進入遺址。」

遊客和她的同伴聽從女導覽員的解釋，沒有提出異議，並主動離開了入口區域。

許多網友強調，在參觀寺廟、寶塔和其他聖地時穿著得體是世界各地民眾的普遍期望。網友留言稱讚女導覽員的回應是禮貌而有效地執行文化遺址規範的典範。有網友亦評論指，無論目的地是哪裡，尊重當地風俗和法規都體現了良好的旅行禮儀。

女導覽員表示，她注意到這名遊客的服裝不妥，並向她解釋了會安當地的衣著規定，以確保遊客了解相關規定。

會安世界文化遺產保護中心主任對女導覽員的行為表示支持。

他指出，會安的遊客規定明確要求遊客在進入歷史和宗教遺址時穿著得體、舉止尊重。

精華 FAQ

  • 她當時身穿黑色高開衩薄紗連身裙，內褲隱約可見，導覽員認為穿著不符合進入歷史與宗教遺址的規定，因此婉拒她入內。

  • 導覽員全程保持冷靜與尊重，先用英語向遊客解釋會安的服裝規定，再明確表示不能穿這身衣服進入遺址，處置相當克制。

  • 許多網友認為，導覽員以禮貌方式執行規範，兼顧文化遺址尊重與遊客感受，展現專業；也提醒旅客應遵守當地風俗與法規。

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