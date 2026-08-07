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中東局勢推高物價 法國人度假吹起「平價風」

中央社7日專電
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巴黎塞納河畔在夏季布置成沙灘度假風，有躺椅及遮陽傘，但人們享受日光浴，悠閒地度過...
巴黎塞納河畔在夏季布置成沙灘度假風，有躺椅及遮陽傘，但人們享受日光浴，悠閒地度過午後時光。(中央社)

中東戰爭與荷莫茲海峽封鎖導致法國能源價格上漲並推升通膨。8月是法國人度假高峰期，但飆漲的旅行成本讓不少人轉往國內相對便宜地區度假，或前往物價較低的國家。

法國經濟瞭望台（OFCE）在一份談及法國2026年至2027年經濟前景的報告中指出，中東戰爭與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖導致能源價格上漲，進而推升通膨指數，並導致購買力下降。

法國人普遍習慣在8月度假。剛從諾曼第（Normandie）地區度假回來的巴黎人班特爾基（Liza Benterki）接受中央社訪問說：「所有的巴黎人都出城（度假）去了。」儘管如此，塞納河畔卻因巴黎市政府主導的「巴黎沙灘節」（Paris Plages）而滿是遊客。

住在法國南部馬賽（Marseille）的蕾雅（Léa）便是其中一人。她因伴侶韓薩（Hamza）仍在巴黎工作，因此來此度假，午後2人在塞納河畔休憩。

面對通膨是否影響他們的暑期計畫？蕾雅說，她與伴侶以前常在馬賽一帶的蔚藍海岸遊玩，「但不幸的是（法國物價）變得很貴」，因此「外國人來法國度假，法國人反而去國外度假」。

蕾雅補充說，法國人會選擇到生活成本更低的國家度假，像是非洲國家。儘管需要買機票，但法國的住宿與飲食都很貴，相比之下，出國度假反而更划算。

最近剛搬到巴黎定居的土耳其人巴雅爾（Kemal Bayar）表示，過去15年，他都選擇到歐洲度假；據他觀察，俄烏戰爭先前已大幅影響歐洲物價，如今中東戰爭更讓物價「幾乎每天都在漲」，在巴黎更是明顯。他說，戰爭確實影響著每個人的生活，無論是當地人或觀光客。

班特爾基說，暑期的巴黎又貴又熱，因此她選擇到諾曼第度假；至於她住在法國北部的家人，則選擇到物價更便宜的希臘和西班牙。她還提到，物價上漲後，她必須更小心花錢。

巴黎塞納河上滿載遊客的觀光船往來穿梭，岸邊樹蔭下也坐滿了乘涼賞景的民眾，顯示巴黎...
巴黎塞納河上滿載遊客的觀光船往來穿梭，岸邊樹蔭下也坐滿了乘涼賞景的民眾，顯示巴黎觀光人潮絡繹不絕。(中央社)

精華 FAQ

  • 法國經濟瞭望台指出，中東戰爭與荷莫茲海峽封鎖帶動能源價格上漲，進一步推升通膨指數，並造成民眾購買力下降，日常消費與旅遊支出都受到壓力。

  • 因為法國住宿、餐飲和整體旅行成本都變貴，不少人改去國內相對便宜的地區，或選擇物價較低的國家，讓度假花費更容易控制。

  • 受訪者指出，俄烏戰爭先前已使歐洲物價上漲，如今中東戰爭又讓價格幾乎每天都在漲；他們因此更小心花錢，並認為無論當地人或觀光客都受影響。

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