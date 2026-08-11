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世遺捷克萊德尼采城堡獲封「歐洲花園」 定格19世紀浪漫

中央社
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位在捷克摩拉維亞的萊德尼采城堡，以華麗的新哥德式建築、廣闊的英式花園聞名，更被譽...
位在捷克摩拉維亞的萊德尼采城堡，以華麗的新哥德式建築、廣闊的英式花園聞名，更被譽為當地文化景觀的「皇冠明珠」。(中央社)

位於捷克南摩拉維亞的萊德尼采城堡（Castle Lednice)，以華麗的新哥德式建築、廣闊的英式花園聞名，更被譽為當地文化景觀的「皇冠明珠」。城堡不僅完整保存19世紀歐洲貴族生活樣貌，更與周邊庭園、湖泊與浪漫建築被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產，每年吸引世界各地旅客造訪。

萊德尼采城堡最早可追溯至1222年，當時僅是一座哥德式水上堡壘。1371年起，萊德尼采城堡由列支敦斯登家族接掌，並在19世紀中葉將城堡改建為新哥德式宮殿，作為夏季行宮與接待歐洲王公貴族的重要場所，也奠定今日壯麗的外觀。

列支敦斯登家族近600年間，投入大量資源邀集建築師、園藝家與水利工程師，打造庭園景緻和浪漫主義建築。1996年，包含萊德尼采城堡與瓦爾季采城堡在內的文化與自然景觀，被UNESCO列入世界文化遺產名錄，同時獲得「歐洲花園」美譽。

捷克萊德尼采城堡園內遍布湖泊、小島、魚池、棕櫚溫室及森林步道，並興建多座浪漫主義...
捷克萊德尼采城堡園內遍布湖泊、小島、魚池、棕櫚溫室及森林步道，並興建多座浪漫主義建築，包括高約60公尺的宣禮塔。(中央社)

捷克萊德尼采城堡不僅完整保存19世紀歐洲貴族生活樣貌，更與周邊庭園、湖泊與浪漫建...
捷克萊德尼采城堡不僅完整保存19世紀歐洲貴族生活樣貌，更與周邊庭園、湖泊與浪漫建築被列為UNESCO世界文化遺產，每年吸引世界各地的旅客造訪。(中央社)

走進入口大廳，首先映入眼簾的是一座沒有外部支撐的木雕樓梯，以及重達690公斤、擁有116支燈枝、長達15公尺的三層大型吊燈，展現精湛工藝。

充滿東方風情的「中國廳」，收藏許多中式家具及藝術品，包括鑲嵌螺鈿縫紉桌、中國紙繪畫、紅木珠寶盒與瓷器等。其中中國人物、花鳥比例展現東方哲學中「自然高於人」的思想。

城堡導覽員表示，「18世紀中葉，當時中國與亞洲文化在歐洲非常盛行，因為當時人們不了解這些文化，因此覺得格外新奇」，反映當時歐洲貴族對東方文化的濃厚興趣。

捷克萊德尼采城堡內充滿東方風情的「中國廳」，收藏許多中式家具及藝術品，牆壁上可見...
捷克萊德尼采城堡內充滿東方風情的「中國廳」，收藏許多中式家具及藝術品，牆壁上可見中國人物、花鳥與植物，反映當時歐洲貴族對東方文化的濃厚興趣。(中央社)

圖書館收藏百科全書、建築、藝術等多語言典籍，室內最引人矚目的是在1851年完成的「懸空式橡木樓梯」。

導覽員表示：「特別的是，這座樓梯上沒有鐵釘，它是用一棵橡樹的樹幹製成的。它並非一次性完成，而是樹幹被切成小部分，在完成雕刻後，樹幹重新連接在一起。」這座實木樓梯巧妙隱藏青蛙、蜥蜴與鳥類雕刻，成為遊客尋寶亮點。

捷克萊德尼采城堡圖書館收藏百科全書、建築、藝術等多語言典籍，室內最引人矚目的是在...
捷克萊德尼采城堡圖書館收藏百科全書、建築、藝術等多語言典籍，室內最引人矚目的是在1851年完成的「懸空式橡木樓梯」。(中央社)

精華 FAQ

  • 因為它不僅擁有華麗的新哥德式外觀與廣闊英式花園，也完整保存19世紀歐洲貴族生活樣貌，並與湖泊、庭園及浪漫建築共同構成重要文化景觀。

  • 城堡最早可追溯至1222年的哥德式水上堡壘，1371年起由列支敦斯登家族接掌，並在19世紀中葉改建成新哥德式宮殿，作為夏季行宮與接待貴族的場所。

  • 入口大廳有無外部支撐的木雕樓梯與重達690公斤、116支燈枝的巨大吊燈；中國廳收藏中式家具與藝術品，圖書館則藏有飾滿動物雕刻的懸空式橡木樓梯。

聯合國

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