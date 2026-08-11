捷克葡萄酒旅遊歐洲新座標 探索酒窖品美食、住哈比人小屋…

捷克南方的摩拉維亞（Moravia）是捷克主要的葡萄酒生產區，來到當地的「酒莊一條街」，可見隨山坡起伏而建的酒窖，構築出獨特的捷克鄉村地景。(中央社)

捷克摩拉維亞近年結合葡萄酒 產業與觀光 ，積極推動「葡萄酒旅遊」（Wine Tourism），讓遊客品酒、漫步葡萄園、參加酒窖導覽、並享受精緻餐酒，讓傳統釀酒業轉型為高附加價值的體驗型經濟。

捷克南方的摩拉維亞（Moravia）是捷克主要的葡萄酒產區，全國有96%葡萄酒在此生產，歷史可追溯至羅馬帝國時期；傳統酒窖是在地居民社交與品酒的地方。業者透過建築設計、精緻餐飲、永續生產與深度導覽，在此打造完整的葡萄酒文化體驗。

摩拉維亞「酒莊一條街」

來到摩拉維亞的「酒莊一條街」，可見隨山坡起伏而建的酒窖，及一棟棟排列有序的三角小屋，構築出獨特的捷克鄉村地景。業者透過專業的葡萄酒導覽，帶訪客深入了解這片土地的風土故事。

史帕萊克酒莊（winery Špalek）位於茲諾伊摩（Znojmo）產區，酒窖有300至400年歷史，牆壁上的砂岩是遠古時期該地區仍為海床時留下；酒窖牆面上長滿厚厚的灰色天然藍黴菌（Blue Mold），蔚為奇觀。 捷克茲諾伊摩（Znojmo）的史帕萊克酒莊（winery Špalek）的酒窖有300至400年歷史，牆面上長滿厚厚的灰色天然藍黴菌（Blue Mold），蔚為奇觀。(中央社)

釀酒師利格內羅娃（Kamila Lignerová）介紹，這種藍黴菌是酒窖的標誌性象徵，繁衍所需的恆溫恆濕微氣候，恰好是葡萄酒陳釀與熟成的完美環境。

捷克最大規模的酒廠之一哈班斯基酒窖（Habánské Sklepy）亦推出葡萄酒歷史導覽，每年吸引無數訪客造訪。昏暗酒窖轉化為文化空間，牆上投射生動的歷史動畫，呈現16世紀移居當地的哈班人（Habans）的釀酒工藝與發展。

哈班斯基酒窖執行長普塔切克（Petr Ptacek）表示，酒廠不只每年生產千萬瓶的酒，他們也相當重視旅客的體驗，希望讓他們感受葡萄酒背後的文化價值。

旅館宛如哈比人小屋

除此之外，摩拉維亞的酒莊更連結自然地景，形成獨特的建築美學。Thaya酒莊的旅館建築極具特色，半圓弧形的紅磚屋頂上覆蓋綠意盎然的植被，宛如「魔戒」中哈比人的小屋。旅館建築靈感源自摩拉維亞的「土穴酒窖」（Sklep），完美將建築融入連綿的葡萄園景色之中。 全捷克有96%葡萄酒都在南方的摩拉維亞（Moravia）生產，這裡的酒莊連結自然地景，形成獨特的建築美學。Thaya酒莊的旅館建築極具特色，半圓弧形的紅磚屋頂上覆蓋綠意盎然的植被，建築靈感正是源自摩拉維亞的「土穴酒窖」（Sklep）。(中央社)

另一座具代表性的索恩伯克酒莊（Sonberk Winery），為當地首座設立在葡萄園的堡邸式酒莊，由捷克知名建築師普雷斯科特（Josef Pleskot）親自操刀設計，獨特的波浪狀屋頂設計，巧妙納入後方帕拉瓦（Pálava）山丘的自然景致，吸引人們駐足欣賞。

產地到餐桌永續思維

摩拉維亞的酒莊亦將「從產地到餐桌」的永續思維融入營運。例如Thaya酒莊附設餐廳由主廚與釀酒師密切合作，根據當季酒款如帕拉瓦（Pálava）、麗絲玲（Riesling）量身打造菜單，強調在地農產品搭配自然酒，形塑在地餐酒體驗。

從傳統農業到體驗經濟，摩拉維亞的葡萄酒產業正透過「酒旅融合」的模式，傳遞風土價值與文化底蘊，在歐洲葡萄酒地圖上畫出不容忽視的新座標。 捷克索恩伯克酒莊（Sonberk Winery）為當地首座設立在葡萄園的堡邸式酒莊，巧妙納入後方帕拉瓦（Pálava）山丘的自然景致，吸引人們駐足欣賞。(中央社)