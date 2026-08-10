我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

上不了岸 回不了鄉…柬埔寨洞里薩湖浮村 越南裔漁民百年漂泊

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
柬埔寨洞里薩湖西空邦隆浮村大多為越南裔漁民，這裡「百業皆浮」，所有食衣住行都與湖...
柬埔寨洞里薩湖西空邦隆浮村大多為越南裔漁民，這裡「百業皆浮」，所有食衣住行都與湖水的季節性漲落緊密相連。(中央社)

柬埔寨洞里薩湖的浮村中，住著一群無國籍、無權上岸居住的越南裔漁民。他們歷經世代漂泊與戰亂遷徙，回不了家，更不被當地接納。他們懷抱著對老家的鄉愁，但自由與自足的洞里薩湖，早已成為他們唯一能安身立命的地方。

學校 診所 警局…百業皆浮

東南亞最大、世界第二大淡水湖柬埔寨洞里薩湖(Tonlé Sap)中，許多漁民仰賴湄公河帶來的養分，世代靠湖吃飯。他們長期居住漂泊船屋裡，形成隨波逐流、與水共生的獨特「浮村」。

船屋大多建造在竹筏、大油桶或木製基座上，用粗繩或鐵鍊固定在水底。旱季與雨季的湖水落差達近10公尺，每當季節交替，整個村莊、學校甚至神廟，都會集體向湖心或向岸邊移動數公里。

浮村設有浮動學校、教堂、佛寺、診所甚至警察局，功能與陸地村落無異，所有食衣住行都與湖水的季節性漲落緊密相連。船隻是唯一交通工具，無論是幼童上學、鄰居串門子，或是出門買菜，不分男女老幼都練就了一手划船與駕馭馬達快艇的本領。

這些柬埔寨浮村中，有個占比不小的特殊族群，他們是沒有身分、一輩子無權定居於陸地上的越南裔漁民。

這群越南裔漁民有著複雜且悲傷的歷史，最早可追溯至17世紀。

幾經戰亂 歷史複雜又悲傷

當時，今日的胡志明市周邊仍屬於高棉帝國統治的「下高棉」(Khmer Krom)。柬埔寨王室與越南廣南國王之女政治聯姻，越南居民被允許進入柬埔寨，政策引來第一批隨船在湄公河逆流而上的移民。之後的越南南北內戰更導致大量平民沿水路逃往洞里薩湖周邊。

18世紀起，柬埔寨國力衰落，暹羅與越南交替干涉柬埔寨內政，越南移民與漁民不斷從湄公河三角洲向內陸擴散，進入洞里薩湖捕魚謀生。

19世紀法國殖民，建立法屬印度支那聯邦，刻意引入大量他們認為「頭腦更精明」的越南人到柬埔寨，將部分漁業特權給越南漁民，他們便在特許下壟斷湖區的大型漁業。

1975年至1979年柬埔寨爆發紅色高棉大屠殺，對境內的越南裔進行血腥清洗，大批越南人出逃避難。赤柬倒台後，這群移民盼返回世代居住且熟悉的柬埔寨，但家園、財產，乃至於身分或血統證明早在戰火中付之一炬。

住在Chhnoc Tru浮村的黎文敏(Lê Văn Mẫn)是少數願意接受媒體採訪的越南裔漁民。這座浮村高棉人約85戶，越南裔則超過100戶。

他告訴中央社，「我跟著爸爸媽媽來此，我在這裡出生。我現在靠捕魚為生。以前生活很辛苦，爸爸媽媽才搬來這裡，後來我就留在這裡，一直生活到現在。 我們不懂其他謀生技能，也沒有什麼資金可以做生意，因為我們身上真的沒有錢」。

有管道回越 沒錢留下生活

黎文敏證實，他們沒有身分證或護照。然而與外界假設的不同，許多越南裔漁民都能透過不同管道，包括灰色地帶方式，穿梭於兩國之間。

「我們去到那裡(越南)，有親戚在那邊，他們可以擔保我們，證明我們能在那個社區生活」。管道是有，缺的是錢。「我們沒有錢，只賺那麼一點。家裡要有點積蓄才能夠回老家去，但現在我們賺的錢還不夠存呢」。

黎文敏和妻兒都保留越南語文與傳統，他說，有時候他們也會想念越南。「但在那裡我們只能打零工。像現在這樣，我們靠捕魚謀生反而比較輕鬆，想要什麼時候捕魚都可以，想休息就休息。」

被問及是否遭遇周遭歧視，作為浮村中唯一能說流利高棉語的越南裔漁夫，黎文敏說：「我不覺得受到歧視，因為在這裡生活也滿久了，沒有跟任何人衝突，既不與任何人爭搶，也沒有惹事生非。」

相較於回到越南，他更喜歡湖邊捕魚的日子，笑著說：「我們在這裡過著普通的生活，賺多少算多少。不需要依賴任何人，也不用去幫別人打零工，靠自己雙手賺錢。」

柬埔寨浮村中，不少高棉漁民都會隨著季節交替使用船屋與陸上房舍，但越南裔漁民只能一...
柬埔寨浮村中，不少高棉漁民都會隨著季節交替使用船屋與陸上房舍，但越南裔漁民只能一輩子待在湖面上。(中央社)

由於湄公河帶來豐沛養分，洞里薩湖資源豐富，許多漁民長期居住漂泊的船屋裡，世代靠湖...
由於湄公河帶來豐沛養分，洞里薩湖資源豐富，許多漁民長期居住漂泊的船屋裡，世代靠湖吃飯，再將湖中漁獲交由中間商販賣。(中央社)

精華 FAQ

  • 因為他們多半沒有身分證明，也缺乏被當地社會接納的條件；再加上世代靠捕魚維生、沒有資金與其他技能，只能長住水上船屋，無法在岸上安穩落腳。

  • 浮村的房屋、學校、教堂、佛寺、診所與警局都建在水上，旱雨季還會隨湖水漲落集體移動。居民以船為唯一交通工具，生活完全依附湖水節奏。

  • 他們雖可透過親戚擔保等管道回越南，但缺少足夠積蓄，回去後多只能打零工。相較之下，在湖邊捕魚較自由，也能靠自己雙手維持一家生計。

東南亞 越南 柬埔寨

上一則

同湖不同命 洞里薩湖高棉與越南漁民存在「隱形邊界」

下一則

全球最佳移居地 愛沙尼亞奪冠 新加坡居次 美排名107

延伸閱讀

帶魚佚事

帶魚佚事
物是人非事事休

物是人非事事休
熊貓餐飲共同創辦人程正昌：貧窮不是限制 沒行動才是

熊貓餐飲共同創辦人程正昌：貧窮不是限制 沒行動才是
旅遊／旅居菲律賓任職2美軍基地 憶往美事多

旅遊／旅居菲律賓任職2美軍基地 憶往美事多

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法