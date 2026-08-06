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扮「死神」手拿鐮刀站醫院屋頂 嚇壞眾人 英男辯稱：我扮烏鴉

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死神示意圖。（圖／AI生成）
死神示意圖。（圖／AI生成）

英國威爾斯一名26歲男子日前身穿黑色連帽服裝、手持疑似鐮刀物品，站上醫院屋頂近1小時，引發醫病及家屬恐慌，最後遭警方逮捕。法院依擾亂醫院秩序裁罰200英鎊（約268美元），男子庭上辯稱，自己並非打扮成「死神」，而是扮演一隻烏鴉。

今日美國5日報導，事件發生於6月6日，26歲男子萊昂吉勒斯皮（Leon Gillespie）爬上威爾斯格蘭克魯伊德醫院（Ysbyty Glan Clwyd）屋頂，身穿黑色連帽服裝，手持一件疑似鐮刀的物品，在屋頂停留約50分鐘。

吉勒斯皮一邊發出怪異聲響，一邊默默俯視下方的醫師、病患及醫院工作人員，引發現場不安。警方最後將他帶離屋頂並逮捕，依涉嫌在英國國民保健署（NHS）醫院內製造公共滋擾罪名起訴。

院方表示：「健康委員會一貫強調，對於醫院內任何辱罵、攻擊或滋擾行為，都採取零容忍立場。」

庭審期間，吉勒斯皮否認自己是打扮成「死神」。他向法院表示，自己想扮成一隻烏鴉。

此外，法院審理時也揭露，吉勒斯皮在醫院事件前還涉及兩起竊盜案。他於3月26日在蘭迪德諾（Llandudno）一家寵物用品店偷走貓飼料及貓砂，5月28日又在同城一家Sainsbury's超市竊取商品。

法院除針對醫院滋擾事件裁罰200英鎊（約268美元）外，也因兩起竊盜案另處250英鎊（約335美元）罰款。

訴訟費，另就醫院滋擾事件裁罰200英鎊（約268美元）。

精華 FAQ

  • 他爬上威爾斯格蘭克魯伊德醫院屋頂，身穿黑色連帽服裝並手持疑似鐮刀物品，還發出怪異聲響，長時間俯視下方，讓醫病及家屬十分不安。

  • 他否認自己是在扮「死神」，辯稱當時的打扮其實是想模仿一隻烏鴉。不過法院仍認定其行為造成醫院公共滋擾，依法處罰。

  • 法院因醫院滋擾事件罰他200英鎊，另因兩起竊盜案再罰250英鎊，合計450英鎊；前科包括偷貓飼料、貓砂及在超市竊取商品。

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