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少子化與通膨壓力 捷克調高育兒津貼

中央社布拉格專電
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捷克出生人數已連續第4年下滑。相較於2021年的高峰11.18萬人，短短4年內新...
捷克出生人數已連續第4年下滑。相較於2021年的高峰11.18萬人，短短4年內新生兒數量跌幅達31%。圖為捷克布拉格廣場。(歐新社)

捷克生育率近年持續下滑，去年創下歷史新低。為減輕家庭因通膨升高的經濟壓力，捷克參議院近期通過政府提出的修法，將育兒津貼總額自35萬克朗（約1.6萬美元）提高至40萬克朗（約1.9萬美元）；若為雙胞胎或多胞胎出生，補助金額將為兩倍。

此次增加補助的原因之一，為因應捷克出生率下降問題。根據捷克國家統計局（ČSÚ）統計，2025全年7萬7636名新生兒出生，是捷克自1785年開始有人口統計紀錄以來的最低紀錄。

捷克出生人數已連續第4年下滑。相較於2021年的高峰11.18萬人，短短4年內新生兒數量跌幅達31%。

捷克勞工與社會事務部長尤赫爾卡（Aleš Juchelka）表示，提高補助是為了幫助家庭應對生活成本上升，並在孩子最初幾年的成長階段提供更大的財務保障。

根據這項法案，育兒津貼並非每月固定發放的款項，而是一筆家庭可以在孩子3、4歲之前，由其中一位父母留在家中照顧孩子期間，逐步領取的總額補助金。

父母可根據過去的收入自行選擇每月領取金額。因此，每月領得越多，補助金會較快用完；領得較少，則可以延長領取時間。父母雙方任一人都可以申請此補助。領取期間也可工作，只要在工作時段有其他人負責照顧孩子即可。

這項法案調整國家社會補助制度的架構，將送交總統帕維爾（Petr Pavel）進行最後簽署。

捷克勞動部估計，這項措施第一年對國家預算的影響約為2.3億克朗；到2030年，每年的成本可能上升至約36億克朗。

在批准補助增加的同時，參議院也通過一項附帶決議，要求內閣建立自動調整機制，讓未來補助金額能直接與通貨膨脹掛鉤。

捷克政府上次調整育兒津貼是2024年1月，當時金額由30萬克朗提高至35萬克朗。

精華 FAQ

  • 主要是因應生育率持續下滑，以及通膨帶來的生活成本壓力，政府希望透過提高補助，減輕家庭在孩子幼年階段的經濟負擔。

  • 津貼總額從35萬克朗提高到40萬克朗，雙胞胎或多胞胎則加倍；父母可依收入彈性選擇每月領取額度，直到孩子3、4歲前逐步領完。

  • 法案送交總統簽署後即可生效，勞動部估算首年成本約2.3億克朗，2030年可能增至36億克朗，參議院也要求建立補助與通膨掛鉤機制。

參議院

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