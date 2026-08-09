以色列擬引鱷魚當監獄護城河法院阻擋 人團：病態虐巴囚
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以色列極右派官員擬將鱷魚引入關押巴勒斯坦人的監獄，但日前遭以色列法院以鱷魚福祉名義阻止，非針對人權考量。人權團體指控，這項殘忍的措施，是對巴勒斯坦人「前所未有的種族主義偏執和虐待病態行為」。
「新阿拉伯報」（The New Arab）3日報導，以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）日前擬定一項計畫，打算將鱷魚引入監獄安全區域，以進一步收緊對監獄中巴勒斯坦囚犯的待遇。然耶路撒冷地方法院隨之發布臨時禁令，禁止將鱷魚轉移至監獄內，理由是鱷魚可能遭受傷害。
報導指出，班吉維爾計畫的籌備工作已開始進行，工人正在以色列南部的凱齊奧特監獄（Ketziot）建設一條用來安置鱷魚的護城河。這座監獄位於以色列內蓋夫（Negev）沙漠中，長期以來以拘留和關押巴勒斯坦人為主，也是班吉維爾監獄政策的焦點。
針對班吉維爾此項殘忍的計畫，以色列環保部長西爾曼（Idit Silman）表示要先簽署部長令，將鱷魚重新歸類為「飼養中的野生動物」，以利於後續將鱷魚轉移至護城河設施中。
以色列環保機構隨即對計畫提出反對。以色列動物權利組織「讓動物活下去」（Let the Animals Live）提交請願書，要求重視鱷魚的福祉。環境保護部法律顧問和自然與公園管理局官員也認為，重新歸類鱷魚缺乏科學依據，並警告說，將鱷魚轉移到監獄會對動物和監獄工作人員構成風險。
自班吉維爾上任部長後，已針對巴勒斯坦人監獄推出一系列加強威懾作用的措施，包括限制家屬探視、減少囚犯的便利設施，以及收緊監獄管理方式。此次轉移鱷魚到監獄內，即是為了進一步惡化巴勒斯坦囚犯的處境。
報導指出，人權組織將這項「鱷魚提案」描述為以色列對待巴勒斯坦囚犯方式的危險升級。
人權觀察組織（Human Rights Watch）代理研究員桑巴爾（Sarah Sanbar）告訴「新阿拉伯報」，長期以來，以色列對於巴勒斯坦被拘留者實施的酷刑和虐待，從未得到懲罰過。以色列拘留巴勒斯坦人系統內的殘酷行為已常態化。
另一人權組織「捍衛自由中心」（Hurriyat Center）主任阿拉傑（Helmy Al-Araj）也向「新阿拉伯報」表示，班吉維爾的鱷魚計畫是針對巴勒斯坦被拘留者更廣泛的虐待和酷刑，反映出「前所未有的種族主義和虐待病態行為」。
人權觀察組織、聯合國和其他人權組織已長期記錄，以色列監獄系統內對巴勒斯坦人存在的酷刑和虐待，包括嚴重毆打、性侵犯、飢餓和故意忽視醫療的情況。
根據報導轉述「人權觀察」的統計數字，自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列軍隊已在包括東耶路撒冷在內的約旦河西岸地區，逮捕超過2萬4600名巴勒斯坦人，另有數千人被拘留在加薩地區，近百名巴勒斯坦人在以色列監獄中死亡。
以色列極右派國家安全部長班吉維爾擬把鱷魚引入凱齊奧特監獄的安全區域，並建造護城河，藉此進一步加強對巴勒斯坦囚犯的威懾與壓迫。 耶路撒冷地方法院發布臨時禁令，理由不是人權考量，而是認為鱷魚可能在轉移或安置過程中受傷，因此先禁止送入監獄設施。 人權團體認為，這是對巴勒斯坦囚犯的殘忍升級，反映前所未有的種族主義偏執與虐待病態行為，也凸顯監獄內酷刑與忽視醫療的長期問題。
精華 FAQ
以色列極右派國家安全部長班吉維爾擬把鱷魚引入凱齊奧特監獄的安全區域，並建造護城河，藉此進一步加強對巴勒斯坦囚犯的威懾與壓迫。
耶路撒冷地方法院發布臨時禁令，理由不是人權考量，而是認為鱷魚可能在轉移或安置過程中受傷，因此先禁止送入監獄設施。
人權團體認為，這是對巴勒斯坦囚犯的殘忍升級，反映前所未有的種族主義偏執與虐待病態行為，也凸顯監獄內酷刑與忽視醫療的長期問題。
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