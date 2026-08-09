以色列擬引鱷魚當監獄護城河法院阻擋 人團：病態虐巴囚

以色列極右派官員擬將鱷魚引入關押巴勒斯坦人的監獄，引發輿論撻伐；圖為示意圖。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 以色列極右部長擬在監獄引入鱷魚，強化對巴勒斯坦囚犯的壓迫。

以色列極右部長擬在監獄引入鱷魚，強化對巴勒斯坦囚犯的壓迫。 重點二： 耶路撒冷法院以保護鱷魚福祉為由，先行禁令阻止計畫實施。

耶路撒冷法院以保護鱷魚福祉為由，先行禁令阻止計畫實施。 重點三：人權團體批評此舉屬病態虐待，凸顯以色列監獄系統常態化酷刑。

以色列 極右派官員擬將鱷魚引入關押巴勒斯坦人的監獄，但日前遭以色列法院以鱷魚福祉名義阻止，非針對人權考量。人權團體指控，這項殘忍的措施，是對巴勒斯坦人「前所未有的種族主義偏執和虐待病態行為」。

「新阿拉伯報」（The New Arab）3日報導，以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）日前擬定一項計畫，打算將鱷魚引入監獄安全區域，以進一步收緊對監獄中巴勒斯坦囚犯的待遇。然耶路撒冷地方法院隨之發布臨時禁令，禁止將鱷魚轉移至監獄內，理由是鱷魚可能遭受傷害。

報導指出，班吉維爾計畫的籌備工作已開始進行，工人正在以色列南部的凱齊奧特監獄（Ketziot）建設一條用來安置鱷魚的護城河。這座監獄位於以色列內蓋夫（Negev）沙漠中，長期以來以拘留和關押巴勒斯坦人為主，也是班吉維爾監獄政策的焦點。

針對班吉維爾此項殘忍的計畫，以色列環保部長西爾曼（Idit Silman）表示要先簽署部長令，將鱷魚重新歸類為「飼養中的野生動物」，以利於後續將鱷魚轉移至護城河設施中。

以色列環保機構隨即對計畫提出反對。以色列動物權利組織「讓動物活下去」（Let the Animals Live）提交請願書，要求重視鱷魚的福祉。環境保護部法律顧問和自然與公園管理局官員也認為，重新歸類鱷魚缺乏科學依據，並警告說，將鱷魚轉移到監獄會對動物和監獄工作人員構成風險。

自班吉維爾上任部長後，已針對巴勒斯坦人監獄推出一系列加強威懾作用的措施，包括限制家屬探視、減少囚犯的便利設施，以及收緊監獄管理方式。此次轉移鱷魚到監獄內，即是為了進一步惡化巴勒斯坦囚犯的處境。

報導指出，人權組織將這項「鱷魚提案」描述為以色列對待巴勒斯坦囚犯方式的危險升級。

人權觀察組織（Human Rights Watch）代理研究員桑巴爾（Sarah Sanbar）告訴「新阿拉伯報」，長期以來，以色列對於巴勒斯坦被拘留者實施的酷刑和虐待，從未得到懲罰過。以色列拘留巴勒斯坦人系統內的殘酷行為已常態化。

另一人權組織「捍衛自由中心」（Hurriyat Center）主任阿拉傑（Helmy Al-Araj）也向「新阿拉伯報」表示，班吉維爾的鱷魚計畫是針對巴勒斯坦被拘留者更廣泛的虐待和酷刑，反映出「前所未有的種族主義和虐待病態行為」。

人權觀察組織、聯合國和其他人權組織已長期記錄，以色列監獄系統內對巴勒斯坦人存在的酷刑和虐待，包括嚴重毆打、性侵犯、飢餓和故意忽視醫療的情況。

根據報導轉述「人權觀察」的統計數字，自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列軍隊已在包括東耶路撒冷在內的約旦河西岸地區，逮捕超過2萬4600名巴勒斯坦人，另有數千人被拘留在加薩地區，近百名巴勒斯坦人在以色列監獄中死亡。