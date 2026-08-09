俄羅斯監獄截獲「項圈運毒貓咪」 牠落網時一臉無辜

俄羅斯監獄人員發現有不肖人士企圖利用貓咪將毒品送進監獄內。（取材自俄羅斯聯邦監獄管理局）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄羅斯下諾夫哥羅德一座監獄截獲項圈運毒貓咪。

俄羅斯下諾夫哥羅德一座監獄截獲項圈運毒貓咪。 重點二： 巡邏人員發現貓咪項圈異常，內藏監獄違禁毒品。

巡邏人員發現貓咪項圈異常，內藏監獄違禁毒品。 重點三：貓咪經檢查無傷已放回野外，案件仍在調查中。

俄羅斯 一座監獄近日揭發離奇的「貓咪運毒案」，一隻貓咪企圖進入監獄時，被巡邏人員發現脖子上戴著可疑項圈，經檢查後竟搜出毒品。當局懷疑，不法分子利用貓咪作為運送違禁品的工具，企圖將毒品偷渡給獄中囚犯。事件曝光後，不少網友直呼貓咪「一臉無辜」，認為牠只是遭人利用的受害者。

香港 01引述俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）報導，事件發生於7月21日，地點位於俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）第17監獄（Penal Colony No. 17）。監獄人員當天在監獄外圍巡邏時，發現一隻貓咪試圖闖入監獄，由於牠脖子上繫著兩個自製布製項圈，外觀明顯異常，因此立即將牠攔下檢查。

網路流傳的現場影片顯示，工作人員替貓咪取下項圈時，牠全程沒有掙扎，神情平靜，還不時露出一臉無辜的模樣，引起不少網友留言笑稱牠是「最無辜的運毒犯」、「根本不知道自己背了什麼」。

俄羅斯聯邦監獄管理局表示，這隻被戲稱為「毛茸茸的罪犯」的貓咪，頸部佩戴的兩個布製項圈內藏有監獄禁止流通的違禁品。監獄隨即派出領犬員及緝毒犬進行檢查，確認項圈內的綠色及白色包裹均藏有毒品，相關物品已被當場沒收。

FSIN指出，初步相信有人利用貓咪可自由活動、較不易引起注意的特性，企圖將毒品偷運進監獄交給囚犯。目前官方尚未公布毒品種類，也未說明是否已掌握幕後涉案人士身分，案件仍在調查中。

事實上，利用動物夾帶違禁品並非首次發生。俄羅斯過去曾有不法分子利用貓、鴿子等動物偷運手機、毒品等物品進入監獄，因此獄方近年持續加強監獄周邊巡邏及監控，以防堵類似手法。

至於事件中的貓咪，經獸醫及相關人員檢查確認沒有受傷、健康狀況良好後，已被放回野外。雖然牠被外界戲稱為「運毒貓」，但官方認為牠只是遭人利用的工具，真正追查的對象仍是不法分子。