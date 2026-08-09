我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

俄羅斯監獄截獲「項圈運毒貓咪」 牠落網時一臉無辜

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯監獄人員發現有不肖人士企圖利用貓咪將毒品送進監獄內。（取材自俄羅斯聯邦監獄...
俄羅斯監獄人員發現有不肖人士企圖利用貓咪將毒品送進監獄內。（取材自俄羅斯聯邦監獄管理局）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄羅斯下諾夫哥羅德一座監獄截獲項圈運毒貓咪。
  • 重點二：巡邏人員發現貓咪項圈異常，內藏監獄違禁毒品。
  • 重點三：貓咪經檢查無傷已放回野外，案件仍在調查中。

俄羅斯一座監獄近日揭發離奇的「貓咪運毒案」，一隻貓咪企圖進入監獄時，被巡邏人員發現脖子上戴著可疑項圈，經檢查後竟搜出毒品。當局懷疑，不法分子利用貓咪作為運送違禁品的工具，企圖將毒品偷渡給獄中囚犯。事件曝光後，不少網友直呼貓咪「一臉無辜」，認為牠只是遭人利用的受害者。

香港01引述俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）報導，事件發生於7月21日，地點位於俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）第17監獄（Penal Colony No. 17）。監獄人員當天在監獄外圍巡邏時，發現一隻貓咪試圖闖入監獄，由於牠脖子上繫著兩個自製布製項圈，外觀明顯異常，因此立即將牠攔下檢查。

網路流傳的現場影片顯示，工作人員替貓咪取下項圈時，牠全程沒有掙扎，神情平靜，還不時露出一臉無辜的模樣，引起不少網友留言笑稱牠是「最無辜的運毒犯」、「根本不知道自己背了什麼」。

俄羅斯聯邦監獄管理局表示，這隻被戲稱為「毛茸茸的罪犯」的貓咪，頸部佩戴的兩個布製項圈內藏有監獄禁止流通的違禁品。監獄隨即派出領犬員及緝毒犬進行檢查，確認項圈內的綠色及白色包裹均藏有毒品，相關物品已被當場沒收。

FSIN指出，初步相信有人利用貓咪可自由活動、較不易引起注意的特性，企圖將毒品偷運進監獄交給囚犯。目前官方尚未公布毒品種類，也未說明是否已掌握幕後涉案人士身分，案件仍在調查中。

事實上，利用動物夾帶違禁品並非首次發生。俄羅斯過去曾有不法分子利用貓、鴿子等動物偷運手機、毒品等物品進入監獄，因此獄方近年持續加強監獄周邊巡邏及監控，以防堵類似手法。

至於事件中的貓咪，經獸醫及相關人員檢查確認沒有受傷、健康狀況良好後，已被放回野外。雖然牠被外界戲稱為「運毒貓」，但官方認為牠只是遭人利用的工具，真正追查的對象仍是不法分子。

精華 FAQ

  • 事件發生於7月21日，地點是俄羅斯下諾夫哥羅德的第17監獄。當天巡邏人員在監獄外圍發現貓咪試圖闖入，因項圈外觀異常而攔下檢查。

  • 工作人員拆下貓咪脖子上的兩個自製布製項圈後，發現其中藏有監獄禁止流通的違禁品。經犬隻協助確認，綠色及白色包裹內均為毒品。

  • 貓咪經獸醫與相關人員檢查確認沒有受傷、健康良好後，已被放回野外。至於幕後涉案者與毒品種類，官方尚未公布，案件仍在調查中。

香港 俄羅斯

上一則

伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變

下一則

搶搭令和8年88吉祥數字 日本新人排隊登記結婚

延伸閱讀

熊本AEON貓咖25隻貓咪全數獲救 將轉移至廣島分店

熊本AEON貓咖25隻貓咪全數獲救 將轉移至廣島分店
俄羅斯姊弟在泰國遭殺害埋屍 又牽出一家三口命案

俄羅斯姊弟在泰國遭殺害埋屍 又牽出一家三口命案
香港貓迷博覽會 貓奴暴雨無阻豪花9千港元買寵物零食

香港貓迷博覽會 貓奴暴雨無阻豪花9千港元買寵物零食

傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升

傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀