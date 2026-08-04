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有「不是X而是Y」就露餡 如何分辨哪些是AI寫的英文文章

編譯林奇賢／綜合外電
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英國經濟學人分析指出，AI文章愛用「不是X，而是Y（not X but Y）」、...
英國經濟學人分析指出，AI文章愛用「不是X，而是Y（not X but Y）」、「不僅……而且……（not only…but also）」等句型。（美聯社）

AI寫作如今無所不在，但有些習慣可讓人辨識出這是出自AI。英國經濟學人藉由交叉比對AI文章、自家文章、還有CNN、紐時、華郵的新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說，找出AI生成英文文章的特徵。

AI的英文句子通常偏長，罕有短而有力的話語，讀來平淡。為讓文章變生動，他們愛用的句型包括「不是X，而是Y（not X but Y）」、「不僅……而且……（not only…but also）」、三重點法則。研究發現，ChatGPT與Claude每一千個句子使用這些句型的頻率，都高於其他LLM與真人作者。

用字上，AI愛用多音節的單字，例如significant（重要的）、increasingly（日益）、consequences（後果）」。AI也偏好較少見的詞彙，例如「interdependence（相互依存）」，以及充滿學術氣息的字，如「methodology（方法論）」。此外，它們較常把動詞變成名詞，這種寫法符合《1984》作者歐威爾批評，有些作者喜歡用較難的詞語和專業術語，把簡單意思複雜化，顯得自己高明。

注音符號方面，很多人認為大型語言模型愛用破折號，但最新版本已非如此。如今只有Claude比人類更常用破折號，而ChatGPT反而是所有研究對象中最少用破折號的。因此，人類大可放心使用破折號。

標點符號太少的英文文章，則可能是AI寫的，大型語言模型的文章像《尤利西斯》作者喬伊斯，逗號、分號都比人類少，括號更幾乎不用，部分原因在於，它們句子長，而「and」則是最常過度使用的單字之一；另一個原因則是，它們少引用專家說法，自然少了引號。

因此，若想辨識AI文章，目前最有效的方法，是留意那些平淡、說教味濃厚、充滿拉丁語系詞彙的文風。不過，經濟學人的研究也顯示，每次模型更新，AI寫作都日益接近真人。今天Pangram或許仍能辨識AI文章，但往後未必如此。

精華 FAQ

  • 他們交叉比對AI生成文章、自家文章、CNN、紐時、華郵新聞，以及1950年至2022年的暢銷小說，從句型、用字與標點差異中歸納出AI寫作模式。

  • AI文章多半句子偏長，常用不是X而是Y、不僅……而且……等固定句型，也偏愛多音節、少見與學術化詞彙，並常把動詞名詞化。

  • 可留意文章是否平淡、說教、充滿拉丁語系詞彙，且標點偏少、and過度使用。不過研究也提醒，模型更新後AI文字正越來越像真人。

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